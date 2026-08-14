Garant-kmet Robert Eschen: »Kmetijstvo še živi, a kmetov je vse manj«

»Kmetija ne more obstati, če je specializirana zgolj na eno področje. Videl sem možnosti za razvoj, zato sem domači kmetiji, ki je bila prej usmerjena v živinorejo, dodal še dva stebra: sadjarstvo in oljarstvo,« pripoveduje Robert Erschen II, ki je leta 1985 z ženo Mili prevzel kmetijo svojih staršev v Štebnu. Doma so vzrejali bike in vole, ki jih je Robert Erschen skupaj z živino drugih lokalnih kmetov prodajal odjemalcem mesa Kärntner Fleisch, leta 1999 pa so odprli domačo trgovino Erschenhof, v kateri še danes najdete Erschenove dobrote, kot so laneno, bučno, sončnično in druga olja, semena, različne vrste moke, mesnine, sokove pa tudi produkte drugih lokalnih kmetov. Na svoji posesti, ki se razteza čez 30 hektarjev, ter na 40 hektarjih najete zemlje gojijo sončnice tako za pridelavo olja kot tudi koruzo za silažo, žito, sojo, lan, buče in orehe, imajo pa tudi 0,5 hektarjev velik sadovnjak s sorto jabolk jonagold, iz katere so vse do pred dvema letoma pridelovali jabolčni sok pa tudi žganje in likerje, ki jih je moč pokusiti na Farantu. »Prešali smo olje in jabolka za vso Podjuno,« se nasmehne Robert Erschen II. in razloži, da so dolga leta iztiskali olje in jabolčni sok po naročilu, ko so jim ljudje prinesli svoj pridelek. »Ob sobotah v oktobru smo iztisnili tudi po 500 litrov mošta, v desetih letih pa 15.000 litrov,« pove Erschen. 80 % njihovega pridelanega olja je sončničnega in bučnega, 20 % pa predstavljajo olja kot so laneno, orehovo ali totrovo, ki je zelo zdravilno.
Robert Erschen je bil vselej dejaven vaščan in pobudnik, napisal je tudi knjigo »Lebenszeit - Geschichte(n) aus und um St. Stefan/Šteben« in tako dokumentiral družinsko in občinsko zgodovino. 24 let je bil občinski svetnik v Globasnici in od leta 1972 do 1997 komandant gasilskega društva, leta 1998 pa tudi pobudnik Kmečke skupnosti Juenna v Globasnici, ki je svoj obstoj prav tako na Erschenovo pobudo še isto leto obeležila s prvim Farantom. »Farant pomeni Feierabend,« razlaga Robert Erschen II. »Ko so kmetje ob sobotah popoldne končali z delom, so pometli in naznanili »Feierabend«. V tem slogu smo želeli narediti letno veselico v Globasnici, ki jo vsako leto praznujemo na praznik Marijinega vnebovzetja, dan poprej pa pripravimo prizorišče,« pravi Erschen. V začetkih globaškega Faranta je sodelovalo okrog 15 kmetov iz občine, med njimi tudi družina Erschen – oče Robert Erschen II. z ženo Mili ter otroci, ki so že od malega povezani s kmetovanjem in so opravili tudi kmetijsko šolo: Elvira (41), por. Stern, Stefanie (33) in Robert Erschen III. (40), ki je leta 2016 z ženo Magdaleno prevzel domačo kmetijo. Vsi skupaj na Farantu vsako leto pripravijo stojnico. »Namen je, da ljudem predstavimo življenje kmetov in da so kmetje vidni v družbi. Oni so tisti, ki pridelujejo hrano. Tako na naši stojnici mlatimo žito s cepci, prešamo olje, ponujamo malico iz domačih dobrot,« pove Robert Erschen II. Farant ima sedaj že utečen potek: ob 9.30 romarska sveta maša, nato povorka do trga v Globasnici ter slavnostno odprtje veselice. Svečan trenutek nastopi tudi pri ocenjevanju salam, kjer deset žirantov odloči, kdo si zasluži častni naziv »Kraljica oz. kralj salam«. Žal pa je kmetov vedno manj, zato se izgublja prvotni namen praznika, da bi bilo v ospredju kmetovanje, pove družina Erschen in Robert Erschen II. poudarja: »Želim si, da obiskovalci Faranta začutijo, da kmetijstvo še živi in da mleko in salama ne prideta iz trgovine.« O svojem poklicu pravi:« Kmetovanje je najlepši poklic na svetu, ker imaš naravo, si sam svoj gospodar, in ko greš spat, imaš občutek, da si nekaj dobrega naredil.«
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