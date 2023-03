Gabi Mischkulnig, dolgolgoletna sodelavka Posojilnice Bank, doma v Spodnji vesci in nečakinja Gustava Januša: »Otroški vrtci bi morali biti 24 ur odprti, kot na Švedskem.«

Mednarodni dan žena: kaj vam pomeni ta dan osebno?

Gabi Mischkulnig: Ta dan opozarja, da je treba delo žensk spoštovati in da je žensko delo enako vredno kot moško.

Je zavest o potrebni ženski enakopravnosti na Koroškem in še posebej pri koroških Slovencih dovolj razvita?

Ne. To se vidi tudi pri slovenskih političnih organizacijah, kjer v prvih vrstah ni opaziti ženske. Morda delajo v ozadju, podobno kot v Cerkvi.

Ste mama dveh fantov in od decembra 2020 vdova, poleg službenih obveznosti kot bančna nastavljenka ste do smrti vaše mame aprila 2020 skrbeli za mamo in očeta, sedaj skupaj z bratom še vedno za očeta, starega 87 let, prav tako pa se posvečate slikovni umetnosti. Kako zmorete te zahtevne naloge uspešno združiti?

Predvsem je pomembna dobra organizacija. In da delaš vse z ljubeznijo in veseljem.

Kaj najbolj pogrešate na področju ženske politike?

Največje zamude so na področju otroške oskrbe. Enako velja za vprašanje ponovnega vstopa v službo po rojstvu otroka. Ženske so izpostavljene velikim težavam, če gre za uveljavljanje njihove samostojnosti. To še posebej, če so samske in imajo otroke. Otroški vrtci bi morali biti odprti 24 ur, kot npr. na Švedskem, kjer lahko ženske ob vsaki uri zaupajo otroke vrtcu in kjer je oskrba v vrtcih zastonj. S tem se lahko odločijo za vsako delo, tudi za nočno, kot ga opravljajo mdr. bolniške sestre. Ker pri nas take ureditve ne poznamo, se dogaja, da se lahko mati z otrokom odloči samo še za štiriurno delo pri Billi. Ali pa, če so otroci dorasli, veljajo matere za prestare in sploh ne najdejo več zaposlitve.

Bili ste tudi več let farna svetnica. Kaj si ob mednarodnem dnevu žena želite od katoliške Cerkve?

Postala naj bi bolj svetoljanska. Ženskam pa naj bi omogočila tudi duhovniški poklic. Za evangeličane je to samoumevno.

Kako gledate na »gendranje«?

Pozitivno, če prispeva k večji samozavesti žensk. Kljub temu obstajajo zame pomembnejši cilji. Na primer je zadnji čas, da ženske dobijo za isto delo isti zaslužek kot moški.

Kaj pričakujete ob mednarodnem dnevu žena od ženskih organizacij?

V javnosti so premalo prisotne. Zelo pozitivno pa ocenjujem delo Zveze slovenskih žena ter njene bivše predsednice Milke Kokot.