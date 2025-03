Franc Pečnik: Še danes mi pravijo DM-Francej

Leta 1978. Moje področje so bile mdr. montaže in ograje na mostovih. Imel sem deset sodelavcev, delali smo v vseh državah EU, v glavnem v Nemčiji in Avstriji. Rekli so o meni, da sem »papež ograj – Geländerpapst«. S sinom Jürgenom sva sama, brez pomoči drugega podjetja, zgradila podjetniško zemljišče, za kar je bilo treba posekati veliko gozda, podjetje pa sem označil tudi z dvojezičnim napisom: Kleindorf – Mala vas. Danes delam že več kot eno leto sam in hočem dočakati zlato obletnico svojega samostojnega podjetja.