Fotografski zapis Triviuma

Lidija Gregorič pravi, da v njuni vezi glasba sprva ni bila v ospredju, pozneje pa je tudi ona »zrasla« z glasbenim ustvarjanjem in s kulturnim življenjem. Dve leti po rojstvu Sare se je rodila še Mira in ker sta dekleti odraščali z očetom, ki je imel glasbo vsepovsod okoli sebe in je kitaro igral tako redno, kot si drugi ljudje umivamo zobe, ni čudno, da sta tudi hčerki postali uspešni glasbenici. Pa je bilo vedno lahko? Brez nesebične podpore, neštetih voženj na konservatorij v Celovcu, spodbude in vadbe zagotovo ne bi bilo nič. Mlada mamica se je zaposlila v podjetju Rutar in kmalu je bila odgovorna za dekoracijo Rutarjevih poslovalnic v Avstriji, pa tudi v Ljubljani in Mariboru. To je zahtevalo dobro koordinacijo maminih službenih voženj, očetovih koncertnih terminov in obveznosti odraščajočih hčerk. Pred 18 leti se je Lidija Gregorič odločila za spremembo in se zaposlila kot asistentka v ordinaciji splošne zdravnice dr. Domej v Šmihelu. Ko se spominja, kako je bilo, ko sta hčerki še živeli doma, pravi: »Naša hiša je bila polna glasbe. Tudi ko sta deklici zvečer že ležali v postelji, sta rekli, naj pustim vrata odprta, da sta slišali očeta, kako vadi kitaro. Pozneje so v hiši živeli trije glasbeniki in večkrat vadili pri odprtih vratih, včasih tudi istočasno, pa to ni nikogar motilo.«