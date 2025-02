Ferdinand Bevc, kronist običajev in ljudi Železne Kaple: »Voda ni nikoli zalila farne cerkve v Kapli«

V hiši, ki jo je v Lobniku postavil Pavel Bevc, zdaj živi hčerka, medtem ko Ferdinand z ženo Marijo, rojeno Sadovnik, že 40 živi v Koprivni. Bodočo ženo je Ferdinand leta 1980 spoznal v Žitari vasi. »Jaz sem bil tam v disku, ona pa na poroki«. V zakonu se jima je rodila hčerka, danes sta zakonca Bevc stara starša treh že odraslih vnukov. Na občini v Železni Kapli je začel delati že med srednjo šolo v počitnicah, nato pa se je tam zaposlil. »Že od začetka sem bil odgovoren za finance, saj sem nadarjen za številke, matematiko, statistiko in programiranje.« Kot vodja občinskega urada je leta 2009 zaprisegel prvega odkrito slovenskega župana Železne Kaple po 2. svetovni vojni, Franca Jožefa Smrtnika. »Nekdanjega župana Josefa Lubasa, ki je tudi govoril oba jezika, pa sem doživel še kot praktikant,« pravi Bevc in dodaja: »Dvojezičnost je bila vedno že prisotna na občinskem uradu v Kapli, če so prišli ljudje iz grap, so govorili slovensko, medtem ko so skoraj vsi meščani govorili nemško. Nekoč me je nekdo vprašal, ali imamo kako statistiko, ki bi kazala, koliko so stranke govorile nemško in koliko slovensko. Nisem mogel povedati, saj so največkrat dva stavka povedali po slovensko, nato pa naprej po nemško, tega ne registriraš, to je bilo nekoč in je še danes standard. Oba moja naslednika, Marina Kuhar in Kristijan Sadolšek tudi govorita slovensko.«