Feliks Wieser ob svoji 75-letnici: »Čas nas bo povozil, če bomo samo ohranjali, kar imamo«

8. marca leta 1950 rojeni Feliks Wieser je podpredsednik Slovenske gospodarske zveze (SGZ), poleg tega bo še nekaj let vodil svoje podjetje Drava Trading d.o.o. To se ukvarja s prodajo papirnih izdelkov, projektnim menedžmentom in rabo okolju prijaznih virov energije, predvsem sekancev. V zadnjih letih se je Wieser pri SGZ posvečal razvoju projekta MAJ – Mreža Alpe-Jadran. MAJ je namenjen mladim zamejcem od 15. do 21. leta starosti, aktivnim v strukturah slovenskih narodnih skupnosti v Avstriji, na Hrvaškem, v Italiji in na Madžarskem. Feliks Wieser je eden od soavtorjev leta 2019 ustanovljene pobude SKUP, dolgoletni protagonist, pa tudi spremljevalcev razvoja oz. stagnacije slovenske narodne skupnosti in širše avstrijske politike do manjšin. Svojemu nasledniku na mestu predsednika ZSO Marjanu Sturmu recimo očita, da je »brez mandata celotne narodne skupnosti pogovore o manjšinskih zadevah, ki so v pristojnosti zvezne vlade, vodil z ekstremno desnimi organizacijami«. Sin koroškega partizana Feliksa Wieserja poudarja, da se je »v Slovenjem Plajberku, od koder izvira naš rod, kar 26 ljudi pridružilo partizanom«. Skrbi ga predvsem velikopotezno odkupovanje velikih zemljišč v Karavankah s strani raznih koncernov, upad funkcionalnosti slovenskega jezika med koroškimi Slovenci, pa tudi ohranjanje statusa quo znotraj manjšine. Ta status quo zadeva tako politične organizacije koroških Slovencev kot tudi pomanjkanje napredka v razmerju Republike Avstrije do manjšin, ki jih država priznava. V rednem stiku je »z vsaj petimi mladimi v vsakem od treh študentskih klubov v Celovcu, na Dunaju in v Gradcu«. V Sloveniji vplivnim ljudem, v ozadju dejavnim na presečišču politike in gospodarstva, rečejo strici iz ozadja. Komentar Feliksa Wieserja: »Od mladih nog sem socializiran s problemi slovenščine, izseljevanja, partizanstva in boja za naše pravice. Še vedno sem aktiven na področju papirne industrije, nikoli nisem skrival ne svojega prepričanja, funkcij ali česa drugega.«