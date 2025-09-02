Emil Oman: Umetniška duša, dobrodelno srce

Društvo v Pliberku, ustanovljeno leta 1987, danes šteje 40 aktivnih članov iz občine in okolice, pripoveduje Oman. Na jormaku člani vse dni prodajajo srečke po 2 evra in vsako leto zberejo približno 15.000 evrov. Njihov šotor stoji med Breznikovim šotorom in šotorom podjetja Glawar.
Zbrana sredstva namenjajo socialnim projektom: »Če v okolici otrok hudo zboli ali se družina znajde v težkem socialnem položaju, jim pomagamo. Ljudje v stiski se lahko obrnejo tudi neposredno na nas,« pojasnjuje Oman ter poudarja, da gre ves denar v dobrodelne namene.
Nagrade srečolova so raznolike in kakovostne – od slik lokalnih umetnikov ter kmečkih izdelkov do e-kolesa, denarne nagrade v višini 1.000 evrov in številnih drugih presenečenj. Manjše nagrade se podelijo takoj, večje, pri katerih mora biti dobitnik navzoč, pa na zaključnem žrebanju, ki bo v ponedeljek, 1. septembra, ob 17.30 v Breznikovem šotoru.
Člani kluba se dvakrat mesečno srečujejo v gostilni Breznik v Pliberku, kjer se družijo in odločajo o razdelitvi zbranih sredstev. Organizacija Lions Club deluje po vsem svetu prek lokalnih klubov in združuje več kot 1,4 milijona članov. V Avstriji je trenutno 257 klubov s skupno 8.511 člani.
Umetnost je bila Omanu pri srcu že v mladih letih. Želel je študirati v Gradcu, vendar pri tem ni imel podpore staršev, poudarja. Pri 40 letih se je znova posvetil umetnosti. Posebno doživetje je bilo leta 2007, ko je obiskal hrvaško mestece Hum, najmanjše mesto na svetu z manj kot 60 prebivalci. Od tedaj vsako leto v drugem tednu junija tam pod milim nebom ali v cerkvi razstavlja svoja nova dela. Slik sicer ne prodaja, že nekaj let pa iz njih pripravlja koledar, ki ga podari prijateljem in znancem.
Osrednji elementi njegovih slik so obrazi, oči in usta. Kot veren človek pogosto uporablja motiv ribe, simbola krščanstva, v njegovih delih pa se pojavlja tudi bik – simbol moči iz pliberškega grba in evangelija. »Pri umetnosti je bil zame vedno najpomembnejši človek. Z odprtimi usti in očmi želim izraziti, da moraš biti v življenju vedno pripravljen,« poudarja Oman.
Poleg slik je zasnoval tudi številne umetnine v javnem prostoru: vodnjak pred podružnično cerkvijo v Nonči vasi, odbojkarsko skulpturo v Dobu in kovana vrata cerkve na Humcu pri Pliberku. V pliberškem hotelu Breznik je oblikoval eno od sob, njegova dela iz prve razstave na Humu visijo v vseh novih sobah hotela.
Ko mu še ostane kaj prostega časa, sodeluje v farnem svetu, poje pri cerkvenem zboru, 40 let pa je bil aktiven član gasilcev v Dobu, zdaj je rezervni član.
Izučen trgovec živi z ženo Ruth v Dobu. Štirinajst let je delal pri Lagerhausu v Pliberku, nato pa je delal kar 30 let pri zavarovalnici Kärntner Landesversicherung, kjer je pokrival kraje južno od Velikovca. »Dobro znam z ljudmi in bil sem dober prodajalec. Vsa okolica me je poznala. Vedno sem bil korekten in zato so mi zaupali,« pravi.
Za prihodnji dve leti ali tri ima agilen upokojenec že nov projekt – sinu Dominiku bo pomagal pri prenovi hiše.
Vse, ki radi pomagajo v dobrodelne namene, pa vabi, da se oglasijo pri šotoru kluba in kupijo nekaj srečk.
Iz rubrike Oseba tedna preberite tudi