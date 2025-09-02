Emil Oman: Umetniška duša, dobrodelno srce

Umetnost je bila Omanu pri srcu že v mladih letih. Želel je študirati v Gradcu, vendar pri tem ni imel podpore staršev, poudarja. Pri 40 letih se je znova posvetil umetnosti. Posebno doživetje je bilo leta 2007, ko je obiskal hrvaško mestece Hum, najmanjše mesto na svetu z manj kot 60 prebivalci. Od tedaj vsako leto v drugem tednu junija tam pod milim nebom ali v cerkvi razstavlja svoja nova dela. Slik sicer ne prodaja, že nekaj let pa iz njih pripravlja koledar, ki ga podari prijateljem in znancem.