Dermatologinja Lidija Domej: Krema za sončenje tudi pozimi!

dr. Lidija Domej

Lidija Domej se je rodila 29. 10. 1993 in prihaja iz Rinkol v Podjuni. Že od malega je bila obdana z zdravniškimi zgledi, saj so bili mama, teta in oba strica zdravniki. Brat Štefan je šel po očetovih stopinjah in postal kmet, Lidija in njeni obe sestri Marija in Ana Lena pa so kot mama postale zdravnice. Lidija je sprva hotela ubrati drugo pot, zanimalo jo je pravo in slovenščina ter biologija, vendar pa je v prvem semestru študija prava ugotovila, da to ni zanjo in se je leto kasneje vpisala na študij medicine na univerzi v Ljubljani. Tekom študija jo je čedalje bolj zanimala dermatologija, zato je proti koncu študija šla na polletno izmenjavo v Lübeck, kjer je mdr. pridobila izkušnje na dermatološkem inštitutu, po študiju pa je bila na izmenjavi v Trstu. Odločila se je za specializacijo družinske medicine, vendar njeno zanimanje za dermatologijo ni upadlo, zato je vpisala še specializacijo dermatologije ter se sedaj izobražuje/je sedaj zaposlena na dermatološkem oddelku na celovški kliniki.