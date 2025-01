Dekan Leopold Silan ob svoji 90-letnici:»Bil sem vedno pozitiven«

Beseda ponosen mi ne ugaja. Bolj vprašanje: kaj me najbolj veseli? To sta vsekakor renovacija in adaptacija romarske cerkve v Dolini ter ohranitev slovenskih napisov na križevem potu v Dolini in Pokrčah. In da je v Pokrčah uspelo s pomočjo Caritas ter občine ustanoviti cerkveni otroški vrtec. Še posebej pa me veseli, da sem lahko pomagal otroku, ko je vedno spet bežal pred žalostnimi družinskimi razmerami v naše župnišče. Spremljali smo ga tudi na njegovi izobraževalni poti. Danes je Karl M. Sibelius znan psihoterapevt, kulturni menedžer in režiser.