Davidu ne manjka nič

Pri šestih letih je začel obiskovati šolo v Velikovcu, bil je v razredu za otroke s posebnimi potrebami. Na začetku je bil zastrašen od novega okolja, a sčasoma mu je bilo všeč. Zjutraj je ponj prišel avtobus, popoldne so ga pripeljali domov, tako je minilo skoraj devet let. »V šoli se niso veliko naučili, v razredu sta bili le dve učiteljici in deset zelo različnih otrok,« pripoveduje Marca Komar. V ta razred so potisnili tudi 'navadne', malo bolj živahne otroke. Ti so pa imeli čisto druge potrebe kot na primer David in podobni, ki so bili zaradi pomanjkanja učiteljev v slabšem položaju. David je imel v življenju tudi že precej sreče. Imel je obdobje, ko se mu je vselej zaletelo, če je jedel. Bilo je strašno, stalno sem morala biti pozorna, da se ne bi zadušil,« se spominja Marca Komar. Pred leti je David po operaciji na črevesju 14 dni ležal v komi. Bila je sreča v nesreči. Pri tem so odkrili tudi razlog za težave s prehranjevanjem. Ozdravili so ga in njegovo zdravstveno stanje se je bistveno izboljšalo.