Darja Mischkulnig-Stojanovska o delu z mladostniki: »Želimo predočiti, da spol ni dejavnik, ki odpira ali zapira poklicna vrata«

Mislim, da je takšno društvo v takšni dimenziji na Koroškem res enkratna zadeva. Specifična problematika na Koroškem je npr. kvir skupnost, ki je veliko manjša kot v velemestih, zato ima manj vidnosti in je manj odprtosti in več vsakdanje diskriminacije. Ravno na podeželju so tradicionalne strukture in spolne vloge še bolj izrazite. Tu je velika razlika med podeželjem in Celovcem oz. Beljakom. Poskušamo biti prisotni tudi izven mestnih centrov – s šolskimi delavnicami, po spletu, s sodelovanjem z regionalnimi podružnicami AMS. Problem pa je tudi financiranje društva. Subvencije za projekte dobivamo iz raznih virov – dežela Koroška nas podpira pri raznih projektih, pa mesti Celovec in Beljak, AMS, BKA itd. Podpore pa so večinoma omejene na eno leto. To pomeni, da je velik del našega dela iskanje možnosti nadaljnjega financiranja. Finančna podpora je vedno tudi odvisna od tem, ki so ravno aktualne. Če je projekt uspešen, še ne pomeni, da ga lahko izvajamo naprej. Pogosto je namreč pogoj za podporo »inovativnost« določenega projekta. Konec koncev poskušamo dobiti podpore za projekte na področjih, v katerih mladi ljudje potrebujejo podporo ali kjer jih lahko krepimo.