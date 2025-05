Bališevec Daniel Stern v pogovoru: »Povezuje nas več kot glasba«

Vsi, od Nikolaja Efendija preko Noreia String Quarteta in Helmuta Bibla do Tonča Feiniga in drugih nastopajočih, bodo preigravali skladbe Bališev. Helmut Bibl je bil vsaj kakšna štiri leta član Bališev, gre za fenomenalnega rock kitarista, enega najboljših v Avstriji, ki je mdr. snemal s Falcom, Andyjem Baumom in drugimi. Do Helmuta smo prišli med snemanjem drugega albuma, on je imel na Dunaju tonski studio in je direktno sodeloval pri produkciji. Novega materiala Bališi na jubilejnem koncertu ne bomo igrali, saj gre za retrospektivo našega ustvarjanja v preteklih 25 letih. Smo pa že razdelili skladbe iz našega kataloga posameznim nastopajočim, ki bodo zaigrali med dvema in petimi pesmi Bališev. Na koncu koncerta pa bomo vsi nastopajoči združili moči v dveh pesmih.