Cvetličarna družine Steiner: Družina v cvetju

Elvira Steiner: Ko sem v Pliberku spoznala moža, ki je pri 21 letih prevzel cvetličarno in vrtnarijo svojih staršev ter sva začela skupno pot, sem se mu leta 1989 pridružila v cvetličarskem poslu. Bila sva mlada in vodenje podjetja je bila velika odgovornost. Mož me je uvedel v cvetličarstvo in z izkušnjami sem nabirala znanje. On je delal predvsem v vrtnariji, jaz pa v cvetličarni. Za to delo so ključnega pomena človekova kreativnost, prijaznost, odprtost za novitete in marljivost. Poklic je zelo dinamičen, vsak dan prinese nekaj novega in nikoli ti ni dolgčas.