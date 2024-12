Če otroka ne sprejmeš, kakršen je, ga ne moreš imeti rad

Tudi ob Nevinem rojstvu, deset let pozneje, je cela štiričlanska družina Pucher dva tedna bivala v bolnišnici, mama Rosana Pucher in novorojenka Neva na poporodnem oddelku, Jana pa z očetom Sepijem Pucherjem na intenzivnem oddelku zaradi agresivnega respiratornega virusa. Neva je bila sicer čisto zdrava, a je bilo treba zagotoviti karanteno, da ne bi prišlo do okužbe. Ko se je naposled vse dobro izteklo, je družinica končno lahko skupaj zaživela doma. Rosana Pucher se je leta 2017 zaposlila kot samostojna davčna svetovalka in dela od doma. To ji omogoča oskrbovanje Jane, družine in opravljanje službe pod eno streho. Dan se pri Pucherjevih začne ob pol šestih, ko je treba še Jani po sondi dati zajtrk. Rosana Pucher ponosno obrazloži, da so leta vztrajnega treninga požiranja doma dvomom zdravnikov navkljub obrodila sad in se je Jana naučila požirati, kljub temu da ne more gristi. Vso pijačo in spasirano hrano, ki jo ima rada, zaužije peroralno, ostalo pa dobi preko sonde. Samoiniciativno so se kot družina zelo zavzemali za zdravo prehrano, čeprav zdravstvo tega ne podpre zares ter so na lastno pest uvedli brezglutensko in brezlaktozno dieto, ki sta dobro vplivali na Janino zdravje in pridobitev teže. Ta pozitiven preobrat v povezavi z Janino dieto in zdravjem pa je sovpadel z očetovim srčnim infarktom in možgansko kapjo, vendar si je na srečo čisto opomogel, tako da še zdaj opravlja službo vodje oddelka razvoja in proizvodnje produktov. Kljub svoji predanosti delu pa mu je bila družina in skrb za Jano vedno prioriteta. Tudi sestrici se odlično razumeta med seboj in sta zelo povezani. Štirinajstletna Neva obiskuje četrti razred Slovenske gimnazije, zanima se za politiko, igra kitaro, poje pri otroškem zboru Sweethearts in vodi otroški pevski zbor Srčki. Za svoja leta je zelo zrela in že kot otrok je vedno pravila: »Jaz bom vedno poskrbela za Jano.« Tudi v družbi je kaj hitro zaznala, če je bilo ljudem nerodno in niso vedeli, kako se vesti okrog Jane, zato jo je želela zaščititi in jo je odločno predstavila ter na ta način vključila.