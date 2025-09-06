»Če ne bi šla sedaj, ne bi vedela, kdaj«

V jugovzhodnem delu Angole je pred njo vsak dan sedelo okoli 80 otrok. »Enkrat smo jih imeli 120, ampak nismo mogli čisto prav šteti,« se nasmehne in doda: »Nekateri so prvič imeli barvico v rokah, prvič risali pa vse.« V nekaj dneh so ponavljali angleške besede, plesali in peli. »Učila sem jih barve, številke, pa fraze kot 'My name is',« pravi. Najbolj pa so presenetili, ko so se v slovenščini naučili dveh pesmi – Ti moja rožica in Mi se imamo radi. »Že v treh dneh so znali obe pesmi,« pove z navdušenjem. »Bilo je zelo smešno in lepo za videti, ko so peli v slovenščini,« se spominja Simone. »To je nekaj, česar ne bom nikoli pozabila.«