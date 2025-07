Čas se je zopet vrnil v Šmarjeto

Uro sedaj v Šmarjeti nad Pliberkom poganja električni tok, tako kot tudi cerkvene zvonove. »Zvonove na električni pogon imamo pri nas že od leta 1971 in smo bili med prvimi,« z nasmehom pove Stefan Bromann, ki je v svoji domači cerkvi postal mežnar okoli leta 1990. To delo opravlja od tedaj z ženo, prej pa je to delala njegova mama. »Mežnar mora skrbeti, da je cerkev zunaj in znotraj čista in urejena,« opisuje Stefan Bromann, ki je vesel, da pri tem delu pomagata tudi sin in snaha. Stefan Bromann se je izučil za mizarja in nekaj let delal tudi pri gradnji predorov na Tirolskem. Kot samostojen mizar je odprl podjetje točno 2. februarja 1982. Od leta 2017 je upokojen. »Le sedem tednov sem bil bolan, dopusta pa nisem imel,« je povedal Stefan Bromann in dodal, da še vedno priskoči, če je treba kdaj pomagati sinu, ki je prevzel vodstvo mizarskega podjetja s sedežem v Pliberku. Oče treh sinov in dedek sedmih vnukov je povedal, da je zelo vesel, da sedaj na domači cerkvi vidi pravi čas, četudi ga od doma ne vidi.