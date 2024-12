Barbara Pahtev je praznovala 95. rojstni dan: Po atentatu sem držala glavo deželnega glavarja

Barbara Pahtev: Zadnjih deset let sem delala v »Ljudski kleti«, to je bil velik lokal na Kolodvorski cesti v Celovcu, kjer se je tudi plesalo. Z dušo in telesom sem bila natakarica, včasih je bilo treba »pošlihtati« tudi kakšne pijanske spore. Šla sem kar vmes, nič se nisem bala, hotela sem, da je v lokalu mir. Sicer pa so se v Ljudski kleti srečevali vsi politiki. Nekega večera leta 1987 sem stregla deželnemu glavarju Leopoldu Wagnerju, ki je bil v družbi nekdanjih sošolcev. Nenadoma sta odjeknila strela in dva natakarja sta takoj rekla, da sta to bila »prava« strela. Iz stranišča je prišel deželni glavar Wagner in rekel: »Zdaj me je pa ustrelil.« Potem je že prišel atentator Franz Rieser. Zgrabili so ga za roke in ga vrgli na tla. Deželnega glavarja so položili na klop, jaz pa sem mu držala glavo, dokler niso prišli reševalci in ga odpeljali. Ta večer je bil šok, čudila pa sem se, da so bili novinarji v gostilni še pred policijo.