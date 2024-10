Barbara Favento (46) je odrasla v Sloveniji, študirala na Japonskem, zdaj pa na Koroškem ustvarja dogodke, kjer posamezniki ali manjše skupine na nov način doživijo oz. začutijo gozd in naravo. 4. oktobra bo vodila delavnico v Celovcu.

Že v zgodnjem otroštvu so Barbari Favento knjige odprle vrata v svet japonske kulture. Odločila se je za študij japonologije na univerzi v Ljubljani ter zadnje leto študija preživela na japonski univerzi Gunma. »Družba, jezik, tradicija, zgodovina, obrt, estetika in pokrajina Japonske so name naredili močan vtis in me navdihujejo še danes.« Med kasnejšim delom na japonskem veleposlaništvu v Ljubljani se je odpravila na potovanje v Gvatemalo, tam pa spoznala Avstrijca iz Innsbrucka. Odločila sta se, da si bosta v Celovcu ustvarila dom. »Pred 16 leti sem svoje korenine presadila na avstrijsko Koroško, poklicno pot pa nadaljevala na področju zimskega turizma, maloprodaje in vizualnega oblikovanja.«

Japonska kultura jo je ponovno navdušila leta 2018, ko ji je v roke prišla knjiga z naslovom Shinrin Yoku, kar pomeni »gozdna kopel« in govori o japonski praksi povezovanja z naravo. »Doživljanje telesnosti in čuječega povezovanja z naravo sta me popolnoma prevzela, zato sem še v istem letu preko ameriške organizacije Asociation for Nature and Forest Therapy Guides and Programs zaključila izobraževanje za vodnico gozdne kopeli.« In kaj je gozdna kopel? »Gozdna kopel je preprosta, a učinkovita metoda, da vzpostavimo notranji mir in dobro počutje ter doživimo globoko povezanost z naravo. Tako krepimo mentalno in fizično odpornost, kar prinaša blagodejne učinke in sproščanje.«

V petek, 4. oktobra, ob 19.00 bo Barbara Favento na prireditvi Zveze slovenskih žena v celovškem iKultu predstavila vadbo EcoNIDRE. »Ker preživljanje časa v naravi ni vedno dostopno, nam vadba EcoNIDRE nudi sproščanje v prostoru v ležečem položaju. Združuje elemente jogaNIDRE – torej starodavne tehnike zavestnega jogijskega spanca – in gozdne kopeli. S pomočjo vizualizacij in usmerjenja pozornosti na posamezne dele telesa lahko dosežemo globoko sproščeno stanje za boljšo telesno regeneracijo in počitek.«