Ana Krassnig (19): »Nič drugega nisem želela, kot biti zelo vitka«

Ana Krassnig je otroštvo preživela v Žitari vasi in se je po ločitvi staršev pri desetih letih z mamo preselila v Velikovec. Ob svojem prvem obhajilu, ko je nosila obleko sorodnice, ki je trpela za bulimijo (druga vrsta motnje hranjenja), je prvič začela razmišljati o svojem odnosu do lastnega telesa in se predvsem začela primerjati z velikostjo svojih prijateljic. »Prihajam iz družine, v kateri so vsi zelo visoki in sem tako že zgodaj opazila, da imam drugačno postavo in da sem višja od svojih vrstnic.« Poleg tega se spominja rojstnodnevne zabave, na kateri so jo prijateljice kot 12-letnico vprašali, ali ima »thigh gap«. Gre za lepotni ideal, pri katerem se stegna pod nožnico med seboj ne dotikajo, in pravi, da jo bo to za vedno zaznamovalo.
Misli so sicer ostale v ozadju in Krassnig se je odločila za šolanje na Slovenski gimnaziji. Vendar je med letoma 2020 in 2021 skupaj s koronavirusom, z njim povezano karanteno ter preselitvijo v Celovec prišlo do spremembe. Ker je pouk potekal na daljavo in je bila dan za dnem za računalnikom, je Krassnig začela gledati veliko videov na YouTubu. Predvsem videe, v katerih ustvarjalke prikazujejo, kaj vse v enem dnevu pojedo v okviru okrevanja po motnji hranjenja. »Hotela sem biti taka kot one. Nič drugega si nisem želela v svojem življenju kot to, da bi bila tako vitka kot vplivnice v videih in da bi me ljudje vprašali, ali je vse v redu. Bila sem namreč prepričana, da če si tako tanka in 'krhka', potem si v življenju uspela.«
Ko se je ponovno začel običajen šolski vsakdan, se je Krassnig odločila, da ne bo več nosila s seboj malice, namesto avtobusa je v šolo hodila s kolesom ali peš, trikratno tehtanje telesne teže na dan pa je postalo navada. Istočasno je začela trenirati v celovškem lahkoatletskem klubu KLC, kjer je trenirala petkrat na teden po dve uri. Krassnig pri tem pripoveduje, da se je močno primerjala s svojimi kolegicami, tako po videzu kot tudi po »performansu«. »Mislila sem, da če manj jem, potem morda dobim tako telo in da bo tudi moj performans boljši.« Tako je izpadlo tudi kosilo.
Kot medicinska sestra je njena mama lahko samo zvečer kuhala za svojo hčerko. Opazila je, da tako ne gre več naprej in ji je zato prepovedala treninge. Hkrati sta poleti obiskali svetovalko za prehrano, pri čemer predpisani jedilnik Krassnig sploh ni ustrezal in se ga tudi ni držala. Ni dolgo trajalo, da je bilo življenje v nevarnosti in sta starša morala otroka 1. oktobra 2022 zaradi hude podhranjenosti peljati v bolnišnico na oddelek za nevrologijo in psihiatrijo otrok in mladostnikov v Celovcu. »V bistvu je tako, da obstajajo določena merila glede tega, koliko moraš tehtati, in če se vpišeš s to ali z drugo začetno težo, moraš v določenem časovnem obdobju doseči svojo ciljno težo. Namesto da bi pridobila težo, sem v bolnišnici na začetku še bolj shujšala.« Dva tedna po sprejemu je Krassnig zato dobila želodčno sondo, da bi jo lahko hranili s tekočino. Trenutek, ko se je prvič zares začela zavedati, da se mora nekaj spremeniti, je prišel ponoči, ko ni mogla zaspati zaradi neprestanega piska pulznega oksimetra, naprave, ki meri srčni utrip. »Nisem vedela, kaj to pomeni, dokler mi negovalec ni pojasnil, da je moj srčni ritem tako nizek, da naprava svari, da bom umrla, če zaspim,« se spominja. »Ležala sem tam, sama, sredi noči, slišala zvoke na hodniku in se spraševala: Ali bom zdaj umrla? Bala sem se zapreti oči, ker sem mislila, da se ne bom več zbudila. Stara 14 let. Sama.« Po štirih mesecih so Ano Krassnig konec januarja 2023 odpustili iz bolnišnice, kmalu zatem pa je družino pretresla huda tragedija. V tistem obdobju ji ni bilo več mar, ali je jedla ali ne – znova je zapadla v stare vzorce.
V bolnišnico nazaj ni hotela, saj ji bivanje na oddelku ni bilo všeč in nikoli si ni želela premagovati bolezni tam. Zato je s pomočjo tedenskih terapij, prepovedi tehtanja ter različnih rutin, ki jih prej ni bilo, kot npr. jutranji skupni zajtrk z očetom, postopoma našla pot v nov vsakdan. »Ni bilo pomembno, kakšen dan je bil ali kako pozno je bilo. Vsak dan je bila ista rutina in na to sem se lahko preprosto zanesla.« Kar zadeva šport, je sčasoma sama spoznala, da je bolj prisila kot dobro dejanje za telo, zato je zmanjšala intenzivnost. Pri tem ji je pomagalo, da se je od leta 2023 do leta 2025 vpisala v šolo za muzikal v Celovcu, kjer sta ji ples in igranje dala novo moč ter ji omogočila izhod iz bolezni. Krassnig je uspešno maturirala na Slovenski gimnaziji in se zdaj pripravlja na študij medicine na Dunaju ter na lovski tečaj. Pravi, da so dvomi v telo še vedno tu, vendar se jih naučiš ignorirati in razumeti, da ni nujno, da si vedno zadovoljen v svojem telesu, temveč ga enostavno sprejmeš takega, kakršno je.
Za prihodnost si želi, da bi ob njeni zgodbi ljudje končno razumeli, da se nevarnosti anoreksije ne sme podcenjevati. Ne gre za to, koliko kilogramov ima kdo. Gre za to, kaj se dogaja v glavi – kar je pogosto veliko huje. Poleg tega poudarja, da je treba v naši družbi prekiniti tabu, ki obdaja motnje hranjenja. Pomembno je, da prizadeti, naj gre za težave s hrano ali »samo« za misli, čimprej poiščejo pomoč. Veliko težavo pa vidi predvsem na družbenih omrežjih, kot sta TikTok in Instagram, pa tudi v sodobni pop kulturi. Tam posebej omeni izraz »SkinnyTok«, ki je zelo razširjen in predstavlja objave na TikToku, kjer se vse vrti okoli izjemno vitkih teles, dietnih trendov in tako imenovanih lepotnih idealov. »Vplivneži in zvezdnice sicer aktivno ne spodbujajo vitkosti, vendar so kljub temu vzor mnogim mladim. In če pomislim, kako sem se primerjala s kolegicami iz atletike, se mi zdi zelo nevarno, ko se mladi primerjajo z zdravju škodljivimi ideali.«
Anorexia nervosa (lat.) je duševna motnja in ena od oblik motenj hranjenja. Značilno je samopovzročeno, dolgotrajno hujšanje (pogosto za več kot 15 % pričakovane telesne teže), pretirana osredotočenost na hrano, izkrivljeni pogled na svoje telo ter strah pred debelostjo. Pogosto prizadene najstnice in mlade ženske (prevalenca je pri ženskah do 85 % višja kot pri moških) in ima med vsemi duševnimi motnjami najvišjo stopnjo umrljivosti, pri čemer umre vsako leto več kot 10.000 ljudi zaradi motenj hranjenja. Poleg fizičnega stanja je 25 % smrtnih primerov pri anoreksiji posledica samomora.
