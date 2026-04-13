Ana Krassnig (19): »Nič drugega nisem želela, kot biti zelo vitka«

Kot medicinska sestra je njena mama lahko samo zvečer kuhala za svojo hčerko. Opazila je, da tako ne gre več naprej in ji je zato prepovedala treninge. Hkrati sta poleti obiskali svetovalko za prehrano, pri čemer predpisani jedilnik Krassnig sploh ni ustrezal in se ga tudi ni držala. Ni dolgo trajalo, da je bilo življenje v nevarnosti in sta starša morala otroka 1. oktobra 2022 zaradi hude podhranjenosti peljati v bolnišnico na oddelek za nevrologijo in psihiatrijo otrok in mladostnikov v Celovcu. »V bistvu je tako, da obstajajo določena merila glede tega, koliko moraš tehtati, in če se vpišeš s to ali z drugo začetno težo, moraš v določenem časovnem obdobju doseči svojo ciljno težo. Namesto da bi pridobila težo, sem v bolnišnici na začetku še bolj shujšala.« Dva tedna po sprejemu je Krassnig zato dobila želodčno sondo, da bi jo lahko hranili s tekočino. Trenutek, ko se je prvič zares začela zavedati, da se mora nekaj spremeniti, je prišel ponoči, ko ni mogla zaspati zaradi neprestanega piska pulznega oksimetra, naprave, ki meri srčni utrip. »Nisem vedela, kaj to pomeni, dokler mi negovalec ni pojasnil, da je moj srčni ritem tako nizek, da naprava svari, da bom umrla, če zaspim,« se spominja. »Ležala sem tam, sama, sredi noči, slišala zvoke na hodniku in se spraševala: Ali bom zdaj umrla? Bala sem se zapreti oči, ker sem mislila, da se ne bom več zbudila. Stara 14 let. Sama.« Po štirih mesecih so Ano Krassnig konec januarja 2023 odpustili iz bolnišnice, kmalu zatem pa je družino pretresla huda tragedija. V tistem obdobju ji ni bilo več mar, ali je jedla ali ne – znova je zapadla v stare vzorce.