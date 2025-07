Zmeraj več podjetij vodijo ženske

»Na Koroškem se vsako leto ustanovi 2225 novih podjetij, od katerih so pri okoli 46 % ustanoviteljice ženske. Ta odstotek v zadnjih letih močno narašča, tako da bi bilo možno, da bodo ženske v nekaj letih prehitele moške. Trenutno je v Gospodarski zbornici Koroške registriranih okoli 18.400 podjetnic, kar znaša 40,3 %,« je povedala Lucija Wakounig z deželne Gospodarske zbornice. Povedala je tudi, da največje izzive za ženske v gospodarstvu predstavljajo »usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, premagovanje stereotipov in predsodkov, pomanjkanje vzornic in mentorstva ter omejene poslovne mreže«. Kot poslovna svetovalka dnevno svetuje pri ustanavljanju podjetij. Izjavila je, da je za opolnomočenje žensk v gospodarstvu nujno odgovoriti na potrebe žensk z učinkovitimi ukrepi, kot so pomoč pri usklajevanju poklica in družine z razširitvijo ponudbe za varstvo otrok, s finančno podporo, z možnostmi poslovnega in digitalnega izobraževanja ter z več ozira na zdravje žensk. Feliks Wieser iz Slovenske gospodarske zveze je komentiral: »S takimi prireditvami želimo dvigniti samozavest žensk. Vsi vemo, katere odgovornosti imajo ženske v naši družbi ne le v poslovnem, marveč tudi v zasebnem življenju. Zato žensko vprašanje ni le žensko vprašanje, temveč družbeno vprašanje, saj se tiče vseh nas.« Wieser je z zbranimi podelil tudi šokantne statistične podatke, da ženske v Avstriji za isto delo prejmejo za 18,3 % nižjo plačo od moških, letno delajo v povprečju 62 dni zastonj in prejmejo za 40,5 % nižje pokojnine od moških. Med govornicami je bila tudi Darja Mischkulnig-Stojanovska, ki je predstavila ženski center EqualiZ s sedežem v Celovcu in Beljaku, ki si prizadeva za enakopravnost in podporo žensk na njihovi izobraževalni in poklicni poti ter v vsakdanjem življenju. O situaciji poslovnic v Italiji je spregovorila senatorka Tatjana Rojc iz Trsta, podjetnici Marta Turk (iz Zavoda za razvoj družinskega in ženskega podjetništva & 500 žensk) in Mateja Milost (SDGZ) pa sta predstavili svojo pot do ustanovitve podjetij v Sloveniji in poudarili, da je mednarodno povezovanje in sodelovanje žensk ključnega pomena za uspeh. Zbrane so pozdravili tudi Olga Voglauer, Maja Balant Slobodjanac in minister za zamejce in Slovence po svetu Matej Arčon. Popoldne pa so z osebnimi zgodbami navdihnile podjetnice Ana Bakulič, Sonja Hribar-Marko, Anita Vajda in Maja Vrtovec. Dogodek je izzvenel v navdušenem tkanju vezi in izmenjavi idej med udeleženkami.