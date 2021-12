Družinsko podjetje Čebul (mesar Fric, žena Katarina in sin Simon) je po vsej Koroški znano po svojih kakovostnih mesnih izdelkih. Na 23. tekmovanju za mesne izdelke in klobase, prireja ga celovški kompetenčni center za meso (Klagenfurter Fleischkompetenz­zentrum) je mesarija požela nekaj nagrad. Čebulovi so na tekmovanje vložili tri izdelke, vsi so bili nagrajeni. Zlati odlikovanji so prejeli za salamo in zeliščni jetrni namaz, srebrno odlikovanje pa za šunkarico (Krakauer). Vsega skupaj je bilo na tekmovanju 664 vložitev, zanje pa je bilo 46 zlatih, 32 srebrnih in šest bronastih priznanj. Za svoje izdelke mesarija uporablja izključno meso iz Koroške, biološko goveje meso dobivajo od kmeta Štefana Jenšaca. Mesarija je uspešen družinski obrat: poleg mesarja Frica delata v podjetju še njegova žena Katarina, mladi šef Simon in dva sodelavca.