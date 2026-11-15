Zakaj paneli na travniku in ne na strehi?

Gre za zemljišče št. 1703 nasproti tovarne Mahle v Šmihelu. Travnik je že dalj časa v lasti tovarne. Del travnika je imel veljavno namembnost za parkirišče, ki pa ga nikoli niso zgradili, drugi del pa je bil opredeljen kot kmetijska površina. Tovarna Mahle želi na 4,5 hektarja velikem zemljišču zgraditi fotovoltaično elektrarno na površini štirih hektarjev. Vendar se je pri projektu zapletalo. Načrtovani fotovoltaični elektrarni so nasprotovali oziroma izrazili pomisleke trije strokovni oddelki dežele Koroške. Oddelek za varstvo narave je izrazil resne pomisleke glede načrtovane spremembe namembnosti. Oddelek za kmetijstvo je poudaril kakovost obdelovalnih površin in njihov pomen za prehransko samooskrbo. Oddelek za prostorsko načrtovanje je spremembo namembnosti ocenil kot sprejemljivo pod določenimi pogoji ter zahteval uskladitev z oddelkoma za varstvo narave in kmetijstvo. Kljub negativnim stališčem sta SPÖ in ÖVP na občinski seji občine Bistrica 20. oktobra sklenili, da se celotno zemljišče prenameni v površino, na kateri je mogoče postaviti fotovoltaično elektrarno.
Zakaj sta SPÖ in ÖVP sklenili prenamembo površine in s tem postavili »fundament« za »fotovoltaično polje« pri Šmihelu? Na občinski seji je Silvo Jernej v imenu Regionalne liste (REGI) utemeljil glasovanje proti: »Urad dežele Koroške v funkciji 'Wirtschaftsombudsstelle' je občinski svet pisno seznanil s stališčem, da pomisleki strokovnih služb dežele niso odločilni in da lahko občina kljub njim “po opravljeni enostranski presoji” sklene spremembo namembnosti. S tem pa 'Wirtschaftsombudsstelle' razvrednoti vsa stališča nasprotnikov projekta. Človek se zato vpraša: čemu so namenjeni pomisleki in nasprotovanja deželnih oddelkov, če nimajo veljave? Kakšna je vloga 'Wirtschaftsombudsstelle', če ne upošteva strokovnih pomislekov in načel prostorskega načrtovanja?« sprašuje Jernej.
»REGi je glasovala proti, ker obstajajo alternative. Mahle ima od leta 2018 gradbeno dovoljenje za postavitev fotovoltaične elektrarne na strehi tovarne na površini treh hektarjev. Poleg tega imamo veliko parkirnih prostorov. Dokler te površine niso izkoriščene, ni prav, da pozidamo kmetijska zemljišča,« meni Jernej. Kot so poročali mediji, Mahle utemeljuje, da strehe tovarne zaradi statike niso primerne za postavitev fotovoltaične elektrarne. Jernej ugovarja: »To ne drži. Že leta 2018 je pooblaščeni inženirski projektant gradbeništva potrdil, da je namestitev panelov na strehah tovarne možna brez težav. Argumentacija tovarne Mahle gre v prazno.« Po mnenju REGi bi bilo mogoče elektrarno namestiti tudi na fasado visokega skladišča tovarne. Jernej: »Razmisliti moramo o alternativnih površinah. Veliko polj v Šmihelu ima gramozna tla, medtem ko ima prav to zemljišče izredno dobro boniteto tal. Pod paneli bo le trava, kolikor bo pač rasla. Dvojna raba površine, na primer paša ovac, ne bo mogoča.«
Mahle argumentira, da bo fotovoltaična elektrarna zagotovila delovna mesta v občini. »Odločitev REGi nikakor ni usmerjena proti delovnim mestom. Seveda tudi podpiramo obnovljive vire energije,« poudarja Jernej. Sklep občine bo posredovan pristojnemu nadzornemu organu deželne vlade, ki ima za odločitev pet mesecev časa. Jernej: »Ne pričakujem, da sklepa ne bodo odobrili. Pod okriljem obnovljivih virov energije gre marsikaj tudi na račun narave.«
Mahle je prek tiskovne službe izrazilo zadovoljstvo s podporo na lokalni ravni. Odločitev občinskega sveta kot »uspeh za gospodarsko lokacijo« komentira deželni svetnik Schuschnig (ÖVP). Župan Bistrice Hermann Srienz (SPÖ) pa je za časnik Kleine Zeitung povedal, da je »vesel, da je uspelo. Zavedamo se pomena tovarne kot delodajalca.«
Iz rubrike Gospodarstvo preberite tudi