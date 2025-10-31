Novice logo
Zadrugi nagrada za inkluzijo

31.10.2025 Vrba Velden am Wörthersee Silvo Kumer
Na slovesni prireditvi v Casinoju v Vrbi so časnik Die Presse, bonitetna agencija KSV1870 in svetovalno podjetje PwC Avstrija že 27. leto zapored podelili priznanja Avstrijskim vodilnim podjetjem (ALC – Austria’s Leading Companies).

Med letošnjimi nagrajenci je bila v kategoriji vključevanja sodelavcev s posebnimi potrebami odlikovana tudi Zadruga. Slavnostni govornik je bil deželni glavar Peter Kaiser.

Zadruga ima v svojem velikem timu, ki šteje 100 zaposlenih, tudi delno invalidne sodelavce, ki so popolnoma vključeni v delovanje podjetja. V imenu Zadruge se je za priznanje zahvalil predsednik Štefan Domej, na podelitvi pa sta bila prisotna tudi direktor Andreas Hochfellner in njegov namestnik Stanislaus Maček.

