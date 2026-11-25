Nekdanjo Zadrugo v Kotmari vasi je prevzela Nadine Obermüller kot samostojna trgovka, je 22. novembra sporočil Spar Koroška. Zadruga je od leta 2014 poslovala v prostorih, ki jih je imela v najemu od Spara. Zakaj se je Zadruga odločila za umik iz Kotmare vasi? Michael Schwerdt, ki je od marca 2026 poslovodja Zadruge, pojasnuje, da je razlog za odločitev predvsem to, da v Kotmari vasi niso uspeli uresničiti filozofije Zadruge. »Za umik smo se odločili, ker nam ni uspelo trgovino voditi in razviti kot pravo Zadrugo – z živo dvojezičnostjo in regionalnimi izdelki. Naše filozofije tam nismo uspeli približati strankam, prav tako nam ni uspelo pridobiti dvojezičnih sodelavcev,« pove Schwerdt in dodaja, da »poslovalnica gospodarsko ni izkoristila potenciala, ki bi ga lahko imela kot Zadruga. Tudi ponudbe kmečke trgovine kupci niso sprejeli tako, kot smo tega vajeni v drugih poslovalnicah.« Kot pravi poslovodja Schwerdt, je »blagovna znamka Zadruga več kot le trgovina z živili. Njeno zgodbo in vrednote lahko kupcem približamo le preko naših sodelavcev, ki morajo to zgodbo živeti in posredovati naprej. V Kotmari vasi nam to žal ni uspelo.«
Po zaprtju poslovalnice v Kotmari vasi ima Zadruga zdaj še pet poslovalnic (Pliberk, Globasnica, Dobrla vas, Galicija in Železna Kapla) ter približno 110 sodelavcev. Glede tekočega poslovnega leta 2026 je Schwerdt povedal: »Nikoli nismo povsem zadovoljni, vendar smo na dobri poti. Zato še naprej načrtujemo širitev Zadruge. Samo pri kmečkih trgovinah smo v vseh poslovalnicah letos zabeležili skoraj 40-odstotno rast, kar dokazuje, da smo na pravi poti.« Letos Schwerdt pričakuje promet v višini več kot 25 milijonov evrov, kar je več kot lani. »To nam je uspelo, čeprav na začetku leta ni kazalo tako.« Pričakuje tudi pozitivni zaključek poslovnega leta. Kot pravi Schwerdt, želi Zadruga v regiji okoli Pliberka najti dodatno lokacijo za novo poslovalnico. »V regiji, kjer nam bo uspelo najti dvojezične sodelavce, ki bodo navzven predstavljali filozofijo Zadruge.« O morebitni novi poslovalnici že potekajo pogovori, vendar Schwerdt o konkretni lokaciji še ne želi govoriti. Razkriva pa, da bi jo lahko odprli leta 2027.
Kot pravi poslovodja Schwerdt, je Zadruga domovina koroških Slovencev in je odprta za vse ljudi iz regije, ki cenijo podeželsko kakovost, kmečko trgovino, prijaznost in prisrčnost. Zadruga je trdno zasidrana v občinskem in društvenem življenju. »Podpiramo kulturo, športna društva in druge organizacije, saj je to naloga, ki jo jemljemo resno. Drugi koncerni in diskontne trgovine regionalnim društvom skoraj ne nudijo podpore, Zadruga pa je del skupnosti in to želimo tudi v prihodnje ohraniti. V Kotmari vasi nam tega žal ni uspelo, uspešnost drugih poslovalnic pa kaže, da je naša pot prava. Zvezda Zadruge bo v prihodnje svetila še močneje,« pove Schwerdt.
Kaj zaprtje Zadruge pomeni za Kotmirčane? Rudi Kulnik, edini občinski odbornik Kotmirške Enotne liste v Kotmari vasi, meni, da se za ljudi glede dvojezičnosti ne bo veliko spremenilo. »V kotmirški Zadrugi je slovensko govorila le ena sodelavka. Zgodovinsko gledano pa je konec poslovanja Zadruge za nas boleče, saj se je z zaprtjem Zadruge v občini zaprla zadnja slovenska gospodarska ustanova. S tem se končuje obdobje, ki se je začelo leta 1919 z odprtjem Posojilnice,« pove Kulnik.
Predsednik sosveta Zadruge Štefan Domej pravi, da se »zahvaljuje vsem zvestim strankam v Kotmari vasi, ki so vrsto let podpirale našo trgovino. Zaradi personalnih in ekonomskih razlogov se je poslovodstvo odločilo, da poslovalnico v Kotmari vasi zapre. Osebno se mi zdi zelo škoda, ker je Zadruga veliko več kot le trgovina.«
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