Nekdanjo Zadrugo v Kotmari vasi je prevzela Nadine Obermüller kot samostojna trgovka, je 22. novembra sporočil Spar Koroška. Zadruga je od leta 2014 poslovala v prostorih, ki jih je imela v najemu od Spara. Zakaj se je Zadruga odločila za umik iz Kotmare vasi? Michael Schwerdt, ki je od marca 2026 poslovodja Zadruge, pojasnuje, da je razlog za odločitev predvsem to, da v Kotmari vasi niso uspeli uresničiti filozofije Zadruge. »Za umik smo se odločili, ker nam ni uspelo trgovino voditi in razviti kot pravo Zadrugo – z živo dvojezičnostjo in regionalnimi izdelki. Naše filozofije tam nismo uspeli približati strankam, prav tako nam ni uspelo pridobiti dvojezičnih sodelavcev,« pove Schwerdt in dodaja, da »poslovalnica gospodarsko ni izkoristila potenciala, ki bi ga lahko imela kot Zadruga. Tudi ponudbe kmečke trgovine kupci niso sprejeli tako, kot smo tega vajeni v drugih poslovalnicah.« Kot pravi poslovodja Schwerdt, je »blagovna znamka Zadruga več kot le trgovina z živili. Njeno zgodbo in vrednote lahko kupcem približamo le preko naših sodelavcev, ki morajo to zgodbo živeti in posredovati naprej. V Kotmari vasi nam to žal ni uspelo.«