Zadruga oživlja slovenščino v Galiciji

Nova trgovina z živili obsega približno 550 kvadratnih metrov in ponuja kar 3.500 različnih izdelkov. Posebnost trgovine je kotiček Alpe Adria, kjer so na voljo izdelki desetih lokalnih kmetov in proizvajalcev iz Galicije in 600 regionalnih izdelkov kmetov iz južne Koroške in regije Alpe-Jadran. Poleg klasičnih živil ima Zadruga za stranke v Galiciji tudi ponudbo za dom in vrt ter kavo za na pot. V trgovini je zaposlenih 12 sodelavk in en sodelavec. Vodja nove poslovalnice je Veronika Sadjak, ki se je ob odprtju zahvalila svoji ekipi za predano delo in podporo.
Zbrane so ob tej priložnosti nagovorili župan Galicije Hannes Mak, predsednik sosveta lastnikov Zadruge Štefan Domej, predsednik SGZ Benjamin Wakounig ter deželna svetnika Martin Gruber in Daniel Fellner. Trgovino bo Zadruga vodila v sodelovanju s podjetjem Spar, ki sicer že več kot 20 let sodeluje z Zadrugo. Vodja Spara na Koroškem Andreas Ender je ob odprtju poudaril, da je Zadruga zanesljiv partner, s katerim želijo še naprej sodelovati. Poslovodja Zadruge Andreas Hochfellner je dejal, da bo Zadruga kljub zahtevnim gospodarskim razmeram leto zaključila predvidoma pozitivno. Trgovino je blagoslovil provizor Louis Ifeanyichukwu Agim. Zadruga trenutno zaposluje okoli 100 ljudi v šestih poslovalnicah – poleg Galicije še v Pliberku, Globasnici, Železni Kapli, Dobrli vasi in Kotmari vasi. Dogodek je povezoval Miran Kelih iz Sel, ki nam je povedal, da bo trgovina zanimiva nakupovalna priložnost tudi za Selane. »Trgovina ima za nas velik pomen, ker se nam ni treba več voziti nakupovat v Žitaro vas ali v Grabštanj. Pozitivna simbolika je, da tukaj odpira prav Zadruga, ki vabi z dvojezičnostjo. Pozitivno je, da se to sprejema tudi v širši družbi v Galiciji,« je povedala domačinka Veronika Urank-Olip.
