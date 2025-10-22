Zadruga oživlja slovenščino v Galiciji

Zbrane so ob tej priložnosti nagovorili župan Galicije Hannes Mak, predsednik sosveta lastnikov Zadruge Štefan Domej, predsednik SGZ Benjamin Wakounig ter deželna svetnika Martin Gruber in Daniel Fellner. Trgovino bo Zadruga vodila v sodelovanju s podjetjem Spar, ki sicer že več kot 20 let sodeluje z Zadrugo. Vodja Spara na Koroškem Andreas Ender je ob odprtju poudaril, da je Zadruga zanesljiv partner, s katerim želijo še naprej sodelovati. Poslovodja Zadruge Andreas Hochfellner je dejal, da bo Zadruga kljub zahtevnim gospodarskim razmeram leto zaključila predvidoma pozitivno. Trgovino je blagoslovil provizor Louis Ifeanyichukwu Agim. Zadruga trenutno zaposluje okoli 100 ljudi v šestih poslovalnicah – poleg Galicije še v Pliberku, Globasnici, Železni Kapli, Dobrli vasi in Kotmari vasi. Dogodek je povezoval Miran Kelih iz Sel, ki nam je povedal, da bo trgovina zanimiva nakupovalna priložnost tudi za Selane. »Trgovina ima za nas velik pomen, ker se nam ni treba več voziti nakupovat v Žitaro vas ali v Grabštanj. Pozitivna simbolika je, da tukaj odpira prav Zadruga, ki vabi z dvojezičnostjo. Pozitivno je, da se to sprejema tudi v širši družbi v Galiciji,« je povedala domačinka Veronika Urank-Olip.