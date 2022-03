Zadruga vsak dan svojim strankam na južnem Koroškem nudi preko 500 regionalnih produktov okoli 60 kmečkih proizvajalcev in dobaviteljev. S tem je Zadruga tudi velik kmečki trg, zaradi kratkih poti z dnevno svežo ponudbo.

10. marca bo Zadruga v svoji poslovalnici v Kotmari vasi otvorila nov oddelek z regionalnimi kmečkimi dobrotami. Po otvoritvi kmečke trgovine v poslovalnici v Pliberku začetek februarja uveljavlja Zadruga ta koncept še v drugih poslovalnicah. Zadruga želi s tem poudariti svojo kompetenco kot regionalna trgovina na južnem Koroškem. Svojim strankam želijo omogočiti nakup regionalnih kmečkih dobrot v sklopu vsakdanjega nakupa »navadnih« živil, v smislu trenda »1-Stop-Shopping«.

Regionalnost je za Zadrugo srčna zadeva

Pri Zadrugi dosledno stavijo na domače produkte iz južne Koroške in regije Alpe-Jadran. Za trajnostno gospodarjenje se trudijo tudi z ročno pridelavo kvalitetnih živil z domačih kmetij, ki jih poznamo in jim zaupamo. Zadruga poudarja, da zaradi kratkih transportnih poti deluje v prid zaščiti okolja in zmanjšanja emisij CO2.

Visoka dodana vrednost v regiji

Dosledna usmerjenost Zadruge na regionalne izdelke privede tudi k pomembnemu ohranjanju lokalne dodane vrednosti v Podjuni. Kmete motivira k pridelavi lastnih in kakovostnih izdelkov, med njimi so bili številni za svoje izdelke že nagrajeni. Po prepričanju Zadruge je njeno sodelovanje z lokalnimi proizvajalci »win-win« situacija za obe strani, saj so regionalni proizvajalci za svoje izdelke primerno in pravično plačani.

Da bi izboljšali ponudbo lokalnih izdelkov in jih strankam predstavila na čimbolj oprijemljiv način, bo Zadruga svoje Spar trgovine preoblikovala na novo in v njih vgradila kmečke trgovine. Poslovalnica v Kotmari vasi je po Pliberku druga.