Za petdeset let delovanja: Priznanje Zadrugi

Zadruga ima okoli 100 zaposlenih v petih poslovalnicah, poleg Pliberka so to Globasnica, Železna Kapla, Dobrla vas in Kotmara vas. Še letos bodo v sodelovanju s trgovino Spar odprli dodatno poslovalnico v Galiciji. Od oktobra 2024 podjetje vodi Štajerec Andreas Hochfellner, ki je kot poslovodja nasledil Bernharda Reiterja. Namestnik poslovodje je domačin Stanko Maček. Od leta 2018 je nova podjetniška oblika Zadruge »ZMP Zadruga Market GmbH«, v kateri je stara Zadruga družabnik skupaj s številnimi domačimi investorji, ki jih je zbral Štefan Domej, predsednik Zadruge.