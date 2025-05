»Za nedoločen čas«: Juenna zaprta

Leta 2019 so praznovali 50-letnico te podjunske gostinske inštitucije. Več kot 30 let jo je vodil Lojz Gregorič skupaj z ženo Ano. Leta 2023 smo poročali, da bosta Juenno v prihodnje vodila njuna hčerka Verena Kordesch-Gregorič in njen mož Daniel Kordesch. Z zaprtjem Juenne je v občini Globasnica kot zadnja gostilna ostala le še restavracija »Rustica« v prostorih nekdanje gostilne Harrich. Gostišče Juenna v Čepičah sta leta 1969 otvorila Alojz Gregorič, p. d. Omrov Lojz (1935–2012), in žena Helena, roj. Smrečnik (1938–2011).