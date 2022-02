Na začetku februarja je Zadruga v poslovalnici v Pliberku predstavila koncept kmečke trgovine v trgovini, kjer je zdaj na enem mestu na očeh, da nudi trgovina nad 500 izdelkov od okoli 60 regionalnih proizvajalcev iz južnokoroškega in alpe-jadranskega prostora. O izzivih minulih let, načrtih za prihodnost, morebitnih novih poslovalnicah in rekordnem letu 2021, ko je Zadruga prvič v zgodovini kljub pandemiji prekoračila mejo 20 milijonov evrov prometa, smo se pogovorili z Bernhardom Reiterjem, ki je od leta 2017 poslovodja Zadruge Pliberk.

Gostje otvoritve nove kmečke trgovine v Zadrugi v Pliberku 3. februarja so bili navdušeni nad pestro ponudbo regionalnih proizvodov na enem mestu. Poslovodja Bernhard Reiter pravi, da so pri Zadrugi bili sami nekoliko presenečeni, ko so spoznali, da nudi Zadruga nad 500 izdelkov od okoli 60 regionalnih proizvajalcev. Ker so se sami vprašali, kje so v trgovini vsi ti izdelki, so spoznali, da je tudi kupcem treba olajšati dostop do teh proizvodov. SPAR trgovina Zadruge v Pliberku je prva poslovalnica, kjer so uresničili nov koncept trgovine v trgovini, ne bo pa ostala edina, potrjuje Reiter. Naslednja na vrsti je poslovalnica v Kotmari vasi, kjer bodo že marca uresničili novi koncept.

Bernhard Reiter pred poslovalnico v Pliberku. Slika: B. Kroflič

Zadrugo v Globasnici že poleti čaka renovacija, pregradnja in več prodajne površine. Tudi tukaj naj bi se uresničil koncept kmečke trgovine v trgovini. Z investicijo v Globasnici in pregradnjo pa hoče Zadruga tudi dolgoročno zagotoviti to lokacijo. Zadnja na vrsti je poslovalnica v Železni Kapli, saj je tamkajšnja SPAR trgovina Zadruge bila obnovljena šele pred tremi leti. V primeru, da bo Zadruga dobila obrtno dovoljenje za Dobrlo vas, bodo koncept uresničili tudi tam. Trenutno je v občini preveč obrtnih površin za živila, pojasnuje Reiter. Vsekakor pa tudi poslovalnico v Dobrli vasi čaka pregradnja in renovacija.

Reiter pravi, da so v zadnjih letih načrtno pridobili še več regionalnih, pretežno kmečkih proizvajalcev. Poudarja, da je pri regionalnih proizvodih v ospredju zaupanje in da v najboljšem primeru poznaš proizvajalca regionalnega proizvoda z visoko kakovostjo. V času, ko kupec ne zna več razlikovati in oceniti zmeraj večjega števila raznih certifikatov, postaja zanj zmeraj bolj važno, da pozna proizvajalce, morda celo ve, kje nastaja regionalni proizvod, ugotavlja Reiter.

Mestni svetnik občine Pliberk Marko Trampusch, podžupan Bistrice pri Pliberku Vladimir Smrtnik, pliberška občinska odbornica Kristina Müller in globaški župan Bernard Sadovnik so si ogledali kmečko trgovino.

Leta 2017 je bil promet še pri 15 milijonih evrov, leta 2021 pa je Zadruga prvič prekoračila mejo 20 milijonov prometa. Reiter pojasnjuje, da zanj absolutne številke niso tako merodajne, važneje mu je, da je bila rast Zadruge v zadnjih petih letih nadpovprečna. Tudi v času pandemije je bil razvoj Zadruge nadpovprečen v tem segmentu. Mejo 20 milijonov prometa so prekoračili prej, kot so načrtovali.

Predsednik Zadruge Štefan Domej in dekan Ivan Olip na predstavitvi v Pliberku.

Zadruga ustvarja dobiček

Bernhard Reiter je od leta 2017 poslovodja Zadruge Pliberk. Prvi mejnik njegovega delovanja v Pliberku je bil, da je Zadruga dokazala, da zna biti dobičkonosna. Pravi, da so kmalu pokazali, da je gospodarski uspeh pri Zadrugi možen. Šele tako je bilo mogoče pridobiti lokalne investitorje, ki so konec leta 2018 Posojilnici odkupili Zadrugo. Iz leta v leto so izgrajevali posamezne oddelke in investirali vanje. Sledila je obnova poslovalnic. Nove poti pa je Zadruga ubrala tudi pri reklami in je zelo močna v socialnih omrežjih. Zadruga dokazuje da je inovativno podjete in da redno investira, pravi Reiter.

Bernhard Reiter, v ozadju nova ponudba v Pliberku. Foto: B. Kroflič

Samoumevno, da se uči slovensko

Bernhard Reiter je študiral razne smeri ekonomije in prava in delal pri velikih mednarodnih podjetjih, mdr. tudi pri ameriškem svetovalnem podjetju. Ko ni več verjel v strukture velikih koncernov, je svoje delovanje od leta 2004 osredotočil na vodenje raznih srednje velikih podjetij.

Samoumevno za poslovodjo Zadruge je, da se vsak teden z Jožkom Hudlom uči tudi slovensko. Pravi, da ima zmeraj slabo vest, saj mu velikokrat primanjkuje časa, da bi se učil besed.

Tudi Zdravka Inzka so prepričali kakovostni izdelki kmetov in domačih proizvajalcev.

Cilj so nove poslovalnice

Reiter pravi, da je cilj Zadruge, da bo ta na južnem Koroškem še bolj prisotna, to pa bo šlo samo z dodatnimi poslovalnicami. Konkretnih lokacij Reiter še noče razkriti, pogoj pa je, da se te prilagajo konceptu in da je tam možno ustvariti dobičke. Na vprašanje, ali bodo nove poslovalnice v Podjuni ali v Rožu, odgovarja, da pri Zadrugi razmišljajo v obe strani. Srednjeročen cilj, ki ga vidi, je 30 milijonov prometa, tega pa bi uresničili z dvema dodatnima poslovalnicama ali s tremi, to pa naj bi se zgodilo v naslednjih treh ali štirih letih.