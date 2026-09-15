»Večina strank lahko po obravnavi spet normalno hodi«

Posebej spomladi in poleti, ko nastopi čas za odprto obutev, večini ljudi ni vseeno, kako so videti njihova stopala. A večino strank, ki stopijo skozi vrata Fusspflege Manuela, salona za medicinsko pedikuro, tja ne privedejo estetski, temveč zdravstveni problemi s stopali. Najsi bo vraščen noht, glivična okužba, kurje oko ali nega stopal diabetikov za preprečevanje resnih zapletov, za vsako od teh težav se najde pomoč pri Manueli Boschitz. Njen salon za medicinsko pedikuro posebej s stoli in električnimi brusilniki spominja nekoliko na zobozdravstveno ordinacijo. A pri Manueli nikogar ni treba biti strah bolečine ali sram videza in vonja svojih stopal. Vsaka oblika pedikure se za stranko začne s kopeljo za noge, nato sledi izbira primernih orodij in obravnava oz. terapija. Manuela Boschitz v svojem salonu nudi klasično pedikuro, dve vrsti pedikure z različnimi laki, vegansko pedikuro, manikuro, masažo nog, inhalacijo soli, sponke za vsak prst posebej pri ravnanju vraščenih ali nepravilno rastočih nohtov ter medicinsko pedikuro. »Stranke so stare med 16 in 100 let, večinoma so ženske, a delež moških vseskozi narašča, zdaj jih je med 30 in 40 odstotki. Stranke prihajajo k nam, ker se ne morejo skloniti do nog, drugi bi se radi bolje počutili pri nošenju odprte obutve, ti večinoma pridejo enkrat na mesec, velike so tudi potrebe po medicinski pedikuri. Največji naval strank imamo vigredi, večina težav pa nastane pozimi zaradi nošenja neprimerne obutve. Ta predvsem ne sme biti pretesna, sicer pa je najbolje, da obutev ustreza tipu stopala, recimo ploskemu stopalu, visokemu nartu in tako naprej. Recimo kurja očesa najpogosteje nastanejo zaradi nepravilnega položaja stopala in napačne obremenitve v neprimerni obutvi.«
Od sredine avgusta klice strank, ki želijo termin, pri Fusspflege Manuela sprejema KI asistentka Emma, ki se oglasi v nemškem jeziku. »Stranke so še skeptične, marsikdo odloži slušalko, a se klici beležijo in vsakega, ki je odložil, osebno pokličemo nazaj,« pove Manuela Boschitz. Kot doda, so v salonu digitalno asistentko Emmo uvedli zaradi potrebe po razbremenitvi osebja, saj je šlo veliko časa za oglašanje na telefonu, kar je tudi moteče pri delu. Ko je leta 2008 po opravljenem mojstrskem izpitu odprla salon Fusspflege Manuela, je v njem delala edinole Manuela Boschitz.
V salonu trenutno delajo štiri pedikerke, iščejo pa še peto oz. petega pedikerja. A je bolj malo verjetno, da se bo javil kak moški, saj gre za branžo, v kateri močno dominirajo ženske, po podatkih WKO je med 90 in 95 odstotkov vseh zaposlenih v pedikuri ženskega spola. Manuela Boschitz pri Gospodarski zbornici Koroške tudi preverja znanje in sposobnosti vajenk in vajencev, ki se izobražujejo za izvajanje medicinske pedikure. Obvezno članstvo v Gospodarski zbornici Koroške Manueli prinese vsakoletna dodatna usposabljanja, pa tudi poletno veselico, na kateri se običajno druži s kakimi 70 kolegicami iz vse Koroške. Manuela je sprva želela postati kozmetičarka. »A pri kozmetiki se večina strank želi znebiti gub na obrazu in vratu. Tega pa po mojem ni mogoče doseči samo s kremami, temveč so potrebne drugačne metode.«
Tako je Manuela Boschitz pristala pri medicinski pedikuri. »Moje delo je preprostejše od dela kozmetičarke. Če ima kdo bolečine, mu lahko pomagam, da se spet bolje počuti, kar tudi mene osrečuje. Odstranim kurja očesa, zdravim vraščen noht, namestim sponko, ki pomaga nohtu med rastjo pridobiti pravilno obliko. Večina strank mi po obravnavi pove, da se počuti bolje, da ne boli več, da spet lahko hodijo.« Kaj pa je veganska pedikura in kako to, da jo Manuela sploh ponuja? »Pri veganski pedikuri gre za obravnavo s preparati, ki nimajo sestavin živalskega izvora. To danes ponujajo tudi frizerski saloni, zakaj je torej ne bi ponudila v svojem salonu za pedikuro?« Dodaja, da povpraševanje po veganski pedikuri raste, razlika v ceni pa je minimalna. »Pedikura stane 54, veganska pedikura pa 60 evrov.« V salonu Fusspflege Manuela ponujajo tudi protetične storitve, recimo umetne nohte, ko noht zaradi poškodbe ne raste več. »Če je nohtna posteljica prosta, lahko to povzroča bolečine, ali pa gre preprosto za estetiko. Zaradi tega prihaja tudi veliko moških.«
»Stranke prihajajo k nam zaradi tega, ker se ne morejo skloniti do nog, drugi bi se radi bolje počutili pri nošenju odprte obutve, ti večinoma pridejo enkrat na mesec, velike so tudi potrebe po medicinski pedikuri.« Manuela Boschitz
Če stranke vedo, da Manuela govori slovensko, se z njimi rada pogovori v slovenščini, sicer pa noben napis ne daje slutiti dvojezičnosti lastnice salona za medicinsko pedikuro. Je kdaj razmišljala o tem, da bi se recimo na spletni strani ali v imenu studia dvojezično predstavila? »O tem nisem še nikoli razmišljala, tako da ne morem odgovoriti, kake prednosti ali težave bi mi to prineslo.« Najteže ji je kot podjetnici bilo med korono, ko so lahko sprejemali samo cepljene in testirane stranke. »Ljudi so mučile težave, a niso smeli k nam brez potrdil.« Na termin v njenem salonu se čaka tudi do šest tednov, večinoma pa štiri, prednost imajo stalne stranke. Jezi jo predvsem nelegalna konkurenca, ljudje, ki brez ustrezne izobrazbe nudijo pedikuro na črno, pa tudi birokracija, povezana s knjigovodstvom in hrambo osebnih podatkov in podatkov o medicinski obravnavi ter negativni komentarji na spletu. »Recimo ena sama zvezdica na Google ocenah zaradi tega, ker je treba čakati na termin.« Termin je mogoče rezervirati tudi po spletu na fusspflegemanuela.at.
Manuela Boschitz se je pred 44 leti rodila v družini Motschnig iz Globasnice. Po ljudski šoli v Globasnici je glavno šolo obiskovala v Dobrli vasi in šolanje nadaljevala na Kmetijski strokovni šoli. Izobrazbo za pedikerko je opravila v Celovcu in Velikovcu. Z možem Patrikom, ki prav tako prihaja iz Globasnice, in šestletnim sinom Elio živi v Celovcu. V prostem času se ukvarja s crossfitom, intenzivnim vadbenim sistemom z elementi gimnastike, dviganja uteži, teka, veslanja in intervalnih treningov.
Ustanovljeno: 2008
Zaposlenih: 4
Glavna dejavnost: medicinska in estetska pedikura
Poslovodja: Manuela Boschitz
Kontakt: 0664 124 5436
Spletna stran: www.fusspflegemanuela.at
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