»Večina strank lahko po obravnavi spet normalno hodi«

Posebej spomladi in poleti, ko nastopi čas za odprto obutev, večini ljudi ni vseeno, kako so videti njihova stopala. A večino strank, ki stopijo skozi vrata Fusspflege Manuela, salona za medicinsko pedikuro, tja ne privedejo estetski, temveč zdravstveni problemi s stopali. Najsi bo vraščen noht, glivična okužba, kurje oko ali nega stopal diabetikov za preprečevanje resnih zapletov, za vsako od teh težav se najde pomoč pri Manueli Boschitz. Njen salon za medicinsko pedikuro posebej s stoli in električnimi brusilniki spominja nekoliko na zobozdravstveno ordinacijo. A pri Manueli nikogar ni treba biti strah bolečine ali sram videza in vonja svojih stopal. Vsaka oblika pedikure se za stranko začne s kopeljo za noge, nato sledi izbira primernih orodij in obravnava oz. terapija. Manuela Boschitz v svojem salonu nudi klasično pedikuro, dve vrsti pedikure z različnimi laki, vegansko pedikuro, manikuro, masažo nog, inhalacijo soli, sponke za vsak prst posebej pri ravnanju vraščenih ali nepravilno rastočih nohtov ter medicinsko pedikuro. »Stranke so stare med 16 in 100 let, večinoma so ženske, a delež moških vseskozi narašča, zdaj jih je med 30 in 40 odstotki. Stranke prihajajo k nam, ker se ne morejo skloniti do nog, drugi bi se radi bolje počutili pri nošenju odprte obutve, ti večinoma pridejo enkrat na mesec, velike so tudi potrebe po medicinski pedikuri. Največji naval strank imamo vigredi, večina težav pa nastane pozimi zaradi nošenja neprimerne obutve. Ta predvsem ne sme biti pretesna, sicer pa je najbolje, da obutev ustreza tipu stopala, recimo ploskemu stopalu, visokemu nartu in tako naprej. Recimo kurja očesa najpogosteje nastanejo zaradi nepravilnega položaja stopala in napačne obremenitve v neprimerni obutvi.«