V Pliberku izvolijo vsako leto cesarja šunke

35 razstavljalcev, deset proizvajalcev velikonočne šunke in približno sedem tisoč obiskovalk in obiskovalcev. Tako bi lahko na kratko opisali letošnji že 18. pliberški praznik šunke, ki je bil 26. marca na Glavnem trgu v Pliberku. Namen praznika je po besedah pobudnika, gostilničarja Stefana Breznika, promocija šunke domačih proizvajalcev in po njegovem mnenju so v zadnjih letih od tega vsi profitirali in tako pravijo tudi vsi ponudniki. Že od vsega začetka sodeluje kmet Hubert Kordež iz Podjune pri Globasnici, ki je na prazniku šunke z bratom Blažem prodajal dobrote za velikonočno košaro, šunko, klobase, salame. Kordež je tudi z letošnjim praznikom zelo zadovoljen, saj je lahko na prazniku prodal vso šunko. »Skrivnost za dobro šunko je, da imaš domače prašiče in da pustiš šunki dovolj časa, da prav zazori,« razlaga Kordež. Višek praznika je izvolitev »cesarja šunke«, ki ga določita žirija in publika, slednja lahko glasuje za najboljšo šunko. »Letos je bilo oddanih približno 3000 glasovnic,« je povedal sodelavec občine Adrijan Mandl, ki je bil vključen v organizacijo praznika. Cesar šunke 2023 je postal mesar Wolfgang Stefitz (54) z Metlove, ki je tudi župan občine Dobrla vas. »Imam vedno isto kvaliteto, vse delamo po domače in imam sodelavce, na katere se lahko zanesem,« je povedal Stefitz, ki je bil cesar že v letih 2012 in 2019. Zadovoljen je bil tudi pliberški župan Stefan Visotschnig: »Ljudje pridejo z vse Koroške, ker cenijo našo izvrstno šunko, ki je drugje ne poznajo.«