Prve smučke, kolo ali nogometni čevlji – v okolici Pliberka je le malo ljudi, ki niso bili stranke trgovine s športnimi oblačili in opremo »Sport2000 Britzmann«, ki sta jo vodila zakonca Ernst (64) in Karin Britzmann (65). Britzmann je pred tem 20 let delal v trgovini Konzum, leta 1994 je prevzel pliberško športno trgovino Wreschnigg v Poštni ulici. Ker je želel trgovino povečati, je leta 2004 odprl novo filialo v stavbi »Altes Lagerhaus« ob kavarni Pazzo. Ernst Britzmann se bo s prvim januarjem upokojil, še do 31. decembra pa v trgovino na zadnji nakup vabi stranke s posebnimi ponudbami in popusti do 80 %. Bo Pliberk izgubil edino trgovino s športno opremo, zakaj Britzmann ni našel naslednika? »Bilo je nekaj interesentov, trenutno je še eden, ki se zanima. A odkrito povedano, mislim, da trgovine ne bo več, ker je treba imeti zadosti začetnega kapitala,« je povedal Ernst Britzmann. Hvaležen je zvestim strankam, vsem sodelavkam in sodelavcem ter predvsem ženi Karin, ki je v trgovini delala od leta 2000 naprej in je bila strokovnjakinja za modo. »Prepričan sem, da se je trgovina v zadnjih letih predvsem tudi po zaslugi moje žene razvila tako pozitivno,« pove Britzmann.