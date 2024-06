Avant2Go je bil prvi sistem souporabe električnih avtomobilov v Sloveniji. Delovati je začel leta 2016 in se postopoma večal. Ta ponudba se je letos razširila tudi v Avstrijo, točneje rečeno v Celovec, kjer si je mogoče trenutno sposoditi skoraj 30 električnih avtomobilov na desetih lokacijah. Ponudba pa se iz tedna v teden širi.

Celovec »Sredi oz. konec julija naj bi bilo v Celovcu na voljo že okoli 30 električnih avtomobilov,« pravi Gašper Ogris-Martič, direktor Avant Car GmbH. Število avtomobilov iz tedna v teden raste. Po navedbah Gašperja Ogrisa-Martiča je dolgoročni cilj, da bi v Celovcu ponudili sto električnih avtomobilov. S tem želijo omogočiti, da lahko vsak dobi avto kadarkoli in kjerkoli. Trenutno imajo deset lokacij, kjer polnijo le svoje avtomobile, ki so prepoznavni po modri barvi. Za to so dogradili nekaj polnilnih črpalk, nekatere pa so prevzeli od trenutno že obstoječih. Čez mesec dni naj bi bili avtomobili na razpolago na 20 lokacijah. Natančna navodila, kje lahko prevzamete in kam lahko postavite izposojene avtomobile, pa so zapisana v aplikaciji Avant2go.

Kako si lahko sposodite električni avtomobil

Prvi korak je namestitev aplikacije Avant2go na telefon. Aplikacija je na voljo tako na Google Play kot na Apple Store. Naslednji korak je registracija, kjer je treba preslikati veljavno vozniško izkaznico. Aktivacija računa uspe po nekaj urah. Za izposojo električnih avtomobilov je treba na svoj račun naložiti denar za vožnje. V naslednjem mesecu bo veljavna ponudba, da z vplačilom 25 evrov člani dobijo 50 evrov dobropisa za vožnje. Ta paket se lahko kupi večkrat. Za študente in študentke pa imajo preko kooperacije s celovškim visokošolskim združenjem (ÖH) še dodatno ponudbo. Z vplačilom 25 evrov dobijo enkratno 100 evrov dobropisa za vožnje.

Koliko stane sposoja električnega avtomobila

»Smo malo bolj ugodni kot taksi in malo dražji kot avtobus,« pravi Niko Boštjančič, projektni menedžer razširitve storitve Avant2go v Avstriji. Plača se določen znesek na minuto in prevožen kilometer. Zaračunajo 15 centov na minuto in 33 centov na kilometer. V večernih urah, od 19.00 do 7.00, pa je znesek na minuto le tri cente. Vsaka uporabnica oz. uporabnik je zavarovan. Električni avtomobili imajo avstrijsko vinjeto za avtocesto, nekateri avtomobili tudi slovensko.

Primer vožnje iz Celovca v Šentjakob

Iz celovške Harbacherstraße, ene od desetih lokacij v Celovcu, do farovža v Šentjakobu je 32 kilometrov in vožnja traja okoli 40 minut. Čez dan bi vožnja stala 16,56 evra. Med 19.00 in 7.00 pa bi stala 11,76 evra. V primeru, da se avto koristi za daljše vožnje, je maksimalni znesek, ki se ga plača na dan, 59 evrov.

Kako se je letos vse začelo

Prvi električni avtomobili Avant2go so prišli na celovške ceste v začetku marca. V prvi fazi so ponudbo lahko koristila le podjetja. Od konca aprila pa so ponudbo razširili in odprli tudi za privatne uporabnike.