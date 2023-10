Pri tesarskem podjetju Gasser bodo letos investirali dva milijona evrov v nov stroj za razrez lesenih konstrukcij ter v nov tovornajak. V soboto, 30. septembra, ob 12.30 vabijo v Kajzaze pri Bilčovsu na dan odprtih vrat ob 70. obletnici družinskega podjetja.

Smo družinsko podjetje v tretji generaciji, pravi Fabian Gasser, ki od septembra 2021 samostojno vodi družinsko podjetje. Gasserjevi so letos na sedežu podjetja v Kajzazah zgradili novo halo. Tam bodo postavili nov stroj za razrez (Abbundmaschine), dostavljen bo februarja 2024, nov tovornjak pa že stoji na dvorišču podjetja. Vsega skupaj bodo investirali dva milijona evrov, pravi Gasser in poudarja, da gre za investicijo v bodočnost podjetja.

Hočejo stopnjevati promet

Z novim strojem bo podjetje pri razrezu bolj kompetitivno in bo šlo še bolj v digitalizacijo potekov. Podjetje Gasser bo nudilo razrez lesenih konstrukcij tudi drugim podjetnikom, torej manjšim regionalnim tesarjem in posameznikom. Tedenca gre v smer majhnih tesarskih podjetij, saj jim lesna industrija pripravi les za montažo. Razrez lesenih konstrukcij bo možen v širini do 130 cm, v višino do 35 cm, v dolžino pa do 18 metrov. Podjetje Gasser je med večjimi tesarskimi podjetji v Avstriji, s fleksibilnostjo, ki jo lesna industrija ne nudi ravno pogosto, pa se želijo uveljaviti kot ponudnik storitev za druga podjetja. Promet podjetja hočejo z novim strojem povišati s šest na sedem milijonov evrov.

40 sodelavcev

Pri Gasserjevih dela okoli 40 sodelavcev v pisarni, tesarstvu in mizarstvu, s tem pa so tudi največji delodajalec v občini Bilčovs. V podjetju redno izobražujejo vajence. Trenutno jih imajo štiri, zaposlili pa bi vsaj še dva ali tri. Pri tem so možne razne variante izobrazbe, torej vajeništvo z maturo ali brez nje, pač po želji posameznika. Imamo malo fluktuacije, pravi Gasser, brez tega, da bi sami izobraževali svoje delavce, ki kasneje prevzamejo vodilne vloge, pa ne gre. Da bi kje pridobili izobražene tesarje, je težko; če kdo menja, potem v drugo branžo. Med Gasserjevimi strankami je veliko rednih, več generacij družin zaupa v dobro delo podjetja. Opravljanje tega dela pa je možno le z dobrimi sodelavci, poudarja Fabian Gasser.

Dan odprtih vrat

Ob 70. obletnici podjetja bodo Gasserjevi blagoslovili novo halo. Navzoče bo pozdravil Fabian Gasser, slavja pa se bo udeležil tudi deželni glavar Peter Kaiser. Za glasbeni okvir bo poskrbel Matthias Ortner, pevec skupine Matakustix. Navzoč bo vsekakor Franc Gasser ml., ki je od leta 1991 do upokojitve leta 2021 vodil podjetje. Od dnevne kondicije pa bo odvisno, ali se bo slavja udeležil tudi Franc Gasser starejši, ki je leta 1953 ustanovil podjetje. Vse bo odprto, povsod bodo sodelavci, ki bodo odgovarjali na vprašanja, pravi Franc Gasser mlajši.

Generacijska menjava ni bila enostavna

Da generacijska menjava leta 2021 ni bila enostavna, Franz Gasser ml. in Fabian Gasser ne tajita. Prepiri so mimo, poudarjata in dodajata, da ni enostavno oddati vajeti, pa tudi prevzemanje odgovornosti ne. Trajnost in regionalnost sta vodilni maksimi podjetja, poudarja Franc Gasser ml.: električni tok imamo s strehe, sodelavce in les pa iz regije. Pri večnamenski hiši Zadruga 2.0 v centru Bilčovsa smo imeli možnost, da pokažemo potencial in zmogljivost, pravi Franc Gasser ml., ki sicer še tu pa tam pomaga v podjetju, odgovornosti pa noče več imeti.

Fabian Gasser je študiral arhitekturo, nato pa je opravil še izobazbo za tesarskega mojstra, vendar pritiska, da bi bil moral prevzeti družinsko podjetje, Fabian Gasser ni imel. Delal je v arhitekturnih birojih in kot univerzitetni asistent. Pravi, da si je pustil nekaj časa, preden se je odločil, da bo šel po očetovih stopinjah in prevzel podjetje. Šele pri drugem poskusu je ostal doma. Ko se je prvič vrnil domov, je kmalu spet zapustil Bilčovs, pravi. Ker zdaj pozna obe strani, načrtovanje in realizacijo projektov, se tudi laže vživi v posamezne projekte in sodeluje z arhitekti. Fabian Gasser je poročen, živi v Bilčovsu, na poti je drugi otrok, kaj dosti časa za hobije pa Fabianu ne ostaja. Podjetje ima dovolj naročil, ko bo nov stroj dostavljen, pa bo tudi infrastruktura na najvišjem nivoju. To se lahko hitro spremeni, zato nikoli ne smeš mirovati, pravi mladi podjetnik.

Ob 70. obletnici je deželni glavar Peter Kaiser podjetju Gasser podelil koroški grb Foto: Willy Jellitsch

V soboto, 30. septembra, so Gasserjevi vabili v Kajzaze pri Bilčovsu na dan odprtih vrat ob 70. obletnici družinskega podjetja. Foto: Willy Jellitsch