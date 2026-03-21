Stara pošta pred novim poglavjem

Po prenovi je Stara pošta hitro postala več kot le gostinski lokal. Zakonca Druml sta želela ustvariti prostor, ki bi povezoval ljudi in kulturo. »Odločili smo se, da bomo povezali turizem s kulturo. Prvih deset let smo skoraj vsak mesec imeli kakšno kulturno prireditev,« pravi Pepca Druml. Posebnost Stare pošte pa je tudi njena stalna odprtost, ne le do domačih društev, kot sta SPD Zila in zbor Oisternig. Vrata so bila odprta skoraj vsak dan v letu za goste. »Včasih se sama čudim, kako smo to zmogli. Ne glede na krize ali slabše mesece smo ohranili stalnost. Kadarkoli si prišel, je bilo odprto – edino novembra ne, ko smo šli na dopust.« Pred tremi leti sta zakonca objekt prodala družbi Hotel Alte Post Besitz GmbH, za katero stoji skupina investitorjev iz občine. Podjetnik Richard Kuglitsch vodi projekt, z njim pa delujejo še trije part­nerji. »Za nas je bilo zelo važno, da hiše ne prodamo tujim investitorjem, temveč ljudem iz domačega okolja,« pravi Pepca Druml in doda, da so hišo prodali tudi zato, ker so videli, da nobeden od petih otrok noče prevzeti gostilne. Po prodaji sta zakonca Druml do sedaj ostala v najemu in skrbela, da je hiša ostala odprta in živahna, dokler se ni našla nova generacija, ki bo Staro pošto popeljala v naslednje poglavje.