Stara pošta pred novim poglavjem

Ko danes stopiš v Staro pošto, si težko predstavljaš, da je bila ta hiša pred malo več kot dvema desetletjema skoraj pozabljena razvalina. Več let je stala prazna, zaprta in prepuščena zobu časa. Šele leta 2003 je spet oživela, ko so odprli prenovljeno Staro pošto. Novo poglavje za poslopje se je začelo že leta 2001, ko se je domačin Ludvik Druml odločil, da bo staro stavbo kupil in obnovil. Pepca Druml (65) se začetkov dobro spominja: »To je bila podrtija. Dvajset let je bila zaprta, vse je bilo vlažno in razpadlo. Približno šest ali sedem tednov smo samo odstranjevali stvari, da so lahko firme sploh začele delati.« Iz razpadajoče stavbe je postopoma nastala »svetla hiša«, kakor Staro pošto opisuje Pepca Druml. Na približno 2000 kvadratnih metrih površine vse do danes deluje celovit gostinski in turistični objekt z 18 sobami in 50 ležišči.
Po prenovi je Stara pošta hitro postala več kot le gostinski lokal. Zakonca Druml sta želela ustvariti prostor, ki bi povezoval ljudi in kulturo. »Odločili smo se, da bomo povezali turizem s kulturo. Prvih deset let smo skoraj vsak mesec imeli kakšno kulturno prireditev,« pravi Pepca Druml. Posebnost Stare pošte pa je tudi njena stalna odprtost, ne le do domačih društev, kot sta SPD Zila in zbor Oisternig. Vrata so bila odprta skoraj vsak dan v letu za goste. »Včasih se sama čudim, kako smo to zmogli. Ne glede na krize ali slabše mesece smo ohranili stalnost. Kadarkoli si prišel, je bilo odprto – edino novembra ne, ko smo šli na dopust.« Pred tremi leti sta zakonca objekt prodala družbi Hotel Alte Post Besitz GmbH, za katero stoji skupina investitorjev iz občine. Podjetnik Richard Kuglitsch vodi projekt, z njim pa delujejo še trije partnerji. »Za nas je bilo zelo važno, da hiše ne prodamo tujim investitorjem, temveč ljudem iz domačega okolja,« pravi Pepca Druml in doda, da so hišo prodali tudi zato, ker so videli, da nobeden od petih otrok noče prevzeti gostilne. Po prodaji sta zakonca Druml do sedaj ostala v najemu in skrbela, da je hiša ostala odprta in živahna, dokler se ni našla nova generacija, ki bo Staro pošto popeljala v naslednje poglavje.
V aprilu bo Stara pošta dobila novo vodstvo. Objekt bo vodil 22-letni Matevž Pleško, ki je doraščal v Vodicah pri Ljubljani. V Staro pošto je prvič prišel kot dijak Višje šole za gospodarske poklice v Šentpetru. V četrtem letniku je na oglasni deski opazil oglas za delo na ziljskem žegnanju. »Prijavil sem se in tako sem prvič prišel sem. Potem sem vsako poletje pomagal in kasneje začel tudi delati tukaj,« pripoveduje. Z leti je Stara pošta postala skoraj njegov drugi dom, v katerem sedaj tudi že dve leti živi. Ko je lastnik objekta Kuglitsch objavil oglas, da išče naslednika zakoncev, se je Pleško prijavil in dobil zaupanje. »Pri 22 letih nimaš nič za izgubiti. Če pride takšna priložnost, jo moraš vzeti,« pravi novi vodja.
Večjih sprememb ne načrtuje. Kuhinja in ekipa, ki šteje sedem oseb, ostajata enaka kot doslej. Prav tako želi ohraniti sodelovanje z domačimi društvi, ki so v hiši vedno dobrodošla.
Stara pošta bo odprta še naprej vsak dan, a kot doslej bo novembra zaprto. »Zjutraj začnemo okoli sedmih zaradi zajtrka, potem pa zapremo takrat, ko odidejo zadnji gostje,« pojasnjuje novi vodja.
Preden bo Stara pošta prešla v roke nove ekipe, se bosta Ludvik in Pepca Druml od hiše uradno poslovila. Slovo bo v nedeljo, 29. marca. »Najprej bomo imeli navadno kosilo za goste. Od 16. ure naprej pa so povabljena vsa društva, sosedje in prijatelji – vsi, ki so radi zahajali v našo hišo, da še enkrat nazdravimo in se poslovimo,« pravi Pepca Druml. Na ta dan bo tudi finisaža razstavljenih figur Lorenza Valentina Tschertoua. V veliki dvorani bodo ob tej priložnosti prikazali tudi predstavitev o nastanku hiše in številnih kulturnih prireditvah zadnjih let. Sledila pa bosta še poslovilni nagovor in projekcija starega filma o ziljskem štehvanju.
