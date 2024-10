Z današnjim dnem je svojo službo nastopil novi poslovodja Zadruge, Štajerec Andreas Hochfellner, piše slovenski spored ORF. Hochfellner je bil pred tem skoraj 20 let vodja prodaje diskontnih trgovin Penny na Štajerskem, Gradiščanskem in v Nižji Avstriji. Po študiju poslovne ekonomije v Gradcu je nekaj let deloval kot področni vodja in bil odgovoren za več poslovalnic trgovine Lidl.

Njegov predhodnik, Bernhard Reiter, je letos junija presenetljivo napovedal umik s tega položaja. V Pliberk je Bernhard Reiter prišel leta 2017 kot sanator Zadruge, postal je poslovodja in ostal sedem let. Za mesto novega poslovodje se je potegovalo približno 20 kandidatov. S soglasnim sklepom so družabniki Zadruge včeraj soglasno imenovali Hochfellnerja za novega poslovodjo.

Predsednik Zadruge Štefan Domej in prejšnji poslovodja Bernhard Reiter

Hochfellner je izkušena in komunikativna osebnost, je za ORF povedal predsednik Zadruge, Štefan Domej. Domej je tudi zastopnik družabnikov Zadruge in je bil pri odkupu in rešitvi Zadruge leta 2018 vodilni. Odločitev za Hochfellnerja je padla, ker ima desetletne izkušnje na področju vodenja trgovin in ker bo znal na prijazen način povezati sodelavce Zadruge ter vsakega postaviti na pravo mesto, je dodal Štefan Domej.

V petih poslovalnicah Zadruge na južnem Koroškem je trenutno zaposlenih 110 ljudi, podjetje je po podatkih odhajajočega poslovodje Reiterja letos ustvarilo promet v višini 25 milijonov evrov.