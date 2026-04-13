So alternativa električni avtomobili?

Kdor ni pripravljen plačati visokih cen za gorivo, bo moral hoditi peš, je pred kratkim dejal šef avstrijskega naftnega koncerna OMV Alfred Stern. Je to res? Danes namreč obstajajo alternativni pogoni, med katerimi so najbolj razširjeni električni avtomobili.
Na Koroškem je bilo leta 2025 registriranih 380.192 osebnih avtomobilov, od teh le 13.068 z električnim pogonom, kar pomeni delež komaj 3,43 %. Kljub temu je opazen trend rasti priljubljenosti električnih vozil.
Leta 2025 je bilo na Koroškem na novo registriranih 2.870 električnih avtomobilov, kar predstavlja 18,7 % vseh novo registriranih vozil. Največji delež so zabeležili v Šentvidu ob Glini (21 %), na drugem mestu pa je okraj Velikovec z 19,7 % novo registriranih električnih vozil. Vendar električni avtomobil ne pomeni nujno prihranka za vsakogar. Prednost imajo predvsem lastniki hiš, saj lahko vozilo polnijo doma, kjer je elektrika bistveno cenejša kot na javnih polnilnicah. Tam lahko cena doseže tudi 70 centov na kilovatno uro. Električni avtomobil pozimi porabi približno 20 kWh na 100 kilometrov, kar pomeni strošek okoli 14 evrov.
Po vladni reformi tudi posebnih davčnih olajšav ni več, saj morajo vozniki električnih vozil plačevati »motorbezogene Versicherungssteuer«.
Spremembe so opazne tudi v mestih. Še leta 2024 je bilo v Celovcu mogoče z električnim avtomobilom parkirati brezplačno, danes pa je treba parkirnino plačati tudi med polnjenjem vozila. Poleg tega še vedno ni povsem jasno, kako dolgo bodo zdržali dragi akumulatorji v teh vozilih, ki imajo večinoma 8-letno garancijo. Morda pa smo najboljše »električno vozilo« odkrili že zdavnaj: vlak oziroma javni prevoz.
Dnevno se vozim iz Pliberka v Celovec v službo. Ponudba se je konec leta 2023 izboljšala, zaradi tega sem preklopil na vlak. Tako z vlakom kot z avtom potrebujem v službo od vrat do vrat eno uro. Imam Klimaticket za Koroško, ki me na leto stane 430 evrov, torej me vožnja stane okoli 35 evrov na mesec. Pred podražitvijo goriva me je samo bencin za pot v službo stal okoli 10 evrov na dan. Vožnja z vlakom je prijetna, ker si bolj sproščen. Pozitivni so tudi stranski aspekti, vsak dan prehodim štiri kilometre do kolodvorov in v vlaku še koga srečaš. Prostora v vlaku je dovolj, škoda je le, da v Vidri vasi ne ustavi vsak vlak.
Od leta 2022 vozim električni avtomobil. Kupil sem Škodo Enyaq. Avto je bil nov in je stal 55.000 evrov, vendar sem zanj dobil subvencijo, tako da me je na koncu stal manj. Kot podjetnik sem ga kupil na firmo, pri čemer je električni avto velika prednost, saj ga lahko brez omejitev uporabljam tudi za osebne vožnje. Avto ima baterijo kapacitete 80 kWh. Poleti dosežem okoli 440 kilometrov dosega, pozimi pa približno 340 kilometrov. Letno prevozim okoli 6000 kilometrov. Zaradi električnega avtomobila in davčnih olajšav letno prihranim okoli 4000 evrov v primerjavi z avtomobilom na bencin ali dizel. Avto polnim doma brezplačno s sončno elektrarno. Drugega avtomobila nimam, s tem sem se že peljal tudi na Dunaj. Ker sem avto napolnil doma, me je pot tja in nazaj stala le 20 evrov. Stroški servisiranja so minimalni. Spet bi se odločil za električni avtomobil. Težav z avtomobilom nisem imel.
Konec leta 2021 sem dobila električni Fiat 500, v Nonči vasi sem bila prva z električnim avtomobilom. Avto ima dobro opremo in je bil drag, stal je 30.000 evrov. Ima baterijo kapacitete 41 kWh, poleti imam domet 260 kilometrov, pozimi pa približno 190 kilometrov. Z njim prevozim okoli 10.000 kilometrov na leto in opravim vse lokalne vožnje, pot v službo, peljem se v Celovec ali v Wolfsberg. Za električni avto sem se odločila predvsem iz ekoloških razlogov in pritegnila me je neodvisnost od goriva. Avto polnim doma s tokom iz fotovoltaične elektrarne. Električni avto lahko priporočam vsakemu, ker opažam, da se je medtem infrstruktura zelo izboljšala. Težav še nisem imela, seveda pa je treba prej premisliti, če imaš daljšo vožnjo. Kupila bi samo še električni avto. Edina slabost je, ker me skrbi, kako se bo nekoč reciklirala baterija.
Pred štirimi leti sem si za 16.000 evrov kupil rabljeni Renault Zoe z 41 kWh baterijo. Poleti doseže približno 350 km dometa, pozimi pa okoli 220 km. Ker avto polnim z elektriko iz lastne fotovoltaične naprave, letno prihranim približno 2.000 evrov. Z avtomobilom nisem imel težav, je pa nekoliko premajhen, zato ga trenutno prodajam za 9.000 evrov in sem si že kupil večje vozilo, Kio EV3. Avto priporočam vsakomur, ki ga lahko polni doma z lastno elektriko ali vsaj pri hiši. Če pa si odvisen od javnih polnilnic, je lahko električni avtomobil tudi drag. Imam še dizelski avtomobil, večji kombi, ki bi ga prav tako rad zamenjal, vendar na trgu za zdaj še ni dovolj večjih električnih vozil. Prednosti so nizki stroški in tišina, da med vožnjo uživam ob poslušanju glasbe.
