So alternativa električni avtomobili?

Peter Krištof, nastavljenec

Vidra vas Wiederndorf

Dnevno se vozim iz Pliberka v Celovec v službo. Ponudba se je konec leta 2023 izboljšala, zaradi tega sem preklopil na vlak. Tako z vlakom kot z avtom potrebujem v službo od vrat do vrat eno uro. Imam Klimaticket za Koroško, ki me na leto stane 430 evrov, torej me vožnja stane okoli 35 evrov na mesec. Pred podražitvijo goriva me je samo bencin za pot v službo stal okoli 10 evrov na dan. Vožnja z vlakom je prijetna, ker si bolj sproščen. Pozitivni so tudi stranski aspekti, vsak dan prehodim štiri kilometre do kolodvorov in v vlaku še koga srečaš. Prostora v vlaku je dovolj, škoda je le, da v Vidri vasi ne ustavi vsak vlak.