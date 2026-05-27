Slovenska gospodarska zveza v spoprijemu z izzivi prihodnosti

Kot je uvodoma poudaril tajnik SGZ Roman Roblek, »je največji gremij SGZ prav redni občni zbor«. Vodil ga je Rudi Vouk, nobeden od referentov v svojiem poročilu ni imel pripomb na delovanje SGZ v obdobju 2022-2026. Kot posebno važne projekte je Benjamin Wakounig v nagovoru omenil EU projekt VIRIDI, Zamejsko gospodarsko koordinacijo, projekt Mreža MAJ, namenjen mladim zamejcem iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Italije, pa tudi srečanje Ženske v gospodarstvu. Po razrešnicah so članice in člani soglasno izvolili predsednika, pa tudi upravni in nadzorni odbor. Predsednik upravnega odbora SGZ ostaja Benjamin Wakounig, medtem ko bo nadzorni odbor še naprej kot predsednik vodil Andreas Urbas. Predsednik strokovnega sveta organizacije ostaja Marian Wakounig.