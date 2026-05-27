Slovenska gospodarska zveza v spoprijemu z izzivi prihodnosti

To usmeritev želijo pri SGZ pod vodstvom predsednika Benjamina Wakouniga še okrepiti. Zadnje delovno obdobje 2022-2026 so sicer po besedah predsednika zaznamovale vojna v Ukrajini, energetska negotovost, rast cen, inflacija, motnje v dobavnih verigah, splošna gospodarska in politična nestabilnost. SGZ letno izvede več kot 100 svetovanj za podjetja iz Avstrije, Slovenije in drugih držav. Financira se SGZ iz članarin, sredstev iz čezmejnih EU projektov, javnih podpor iz Republike Slovenije, delček financ pa primakne tudi Koroška gospodarska zbornica (WKK).
Kot je uvodoma poudaril tajnik SGZ Roman Roblek, »je največji gremij SGZ prav redni občni zbor«. Vodil ga je Rudi Vouk, nobeden od referentov v svojiem poročilu ni imel pripomb na delovanje SGZ v obdobju 2022-2026. Kot posebno važne projekte je Benjamin Wakounig v nagovoru omenil EU projekt VIRIDI, Zamejsko gospodarsko koordinacijo, projekt Mreža MAJ, namenjen mladim zamejcem iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Italije, pa tudi srečanje Ženske v gospodarstvu. Po razrešnicah so članice in člani soglasno izvolili predsednika, pa tudi upravni in nadzorni odbor. Predsednik upravnega odbora SGZ ostaja Benjamin Wakounig, medtem ko bo nadzorni odbor še naprej kot predsednik vodil Andreas Urbas. Predsednik strokovnega sveta organizacije ostaja Marian Wakounig.
Po izvolitvi v funkcijo predsednika za mandatno dobo 2026-2030 je Benjamin Wakounig med glavnimi izzivi organizacije, ki jo vodi, navedel stabilnost financiranja, digitalizacijo in umetno inteligenco. »Ti procesi niso več daljna prihodnost, temveč realnost, ki že danes spreminja način dela, poslovanja in sodelovanja. Naša naloga bo, da članom pomagamo te spremembe razumeti, sprejeti in jih uporabiti kot priložnost za podporo gospodarstvu v alpsko-jadranskem prostoru.«
V Tinjah je SGZ s častnimi priznanji odlikovala Dom v Tinjah, slovensko podjetje RIKO d.o.o., podjetje Würcher Media Internationale Werbeagentur GmbH, Klub prijateljev lova Celovec, arhitekta Antona Reichmanna in podjetje Drava Trading GmbH.
Iz rubrike Gospodarstvo preberite tudi