Slovenska gospodarska zveza: Sodelovanje s podjetniki Nove Gorice

O poslovnih priložnostih in sodelovanju z Avstrijo so v petek dopoldne govorili na dogodku Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica (OOZ Nova Gorica) v Sloveniji. Regionalno gospodarstvo in pobudo za sodelovanje s SGZ Celovec je predstavil predsednik OOZ Nova Gorica Primož Černic, primere dobrih praks sodelovanja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) z Avstrijo pa predsednik Blaž Cvar.