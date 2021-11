Slovenska gospodarska zveza in Koroška gospodarska zbornica sta v času od 13. 10 do 15. 10. 2021 organizirali tridnevno gospodarsko potovanje v Srbijo. Srečanja se je udeležilo vsega skupaj 20 udeležencev, ki želijo širiti svoje poslovne kontakte v Srbijo, ki ima izjemne poslovne priložnosti in kjer so predvsem tuje investicije zelo zanimive. Poleg vrste poslovnih pogovorov je prišlo tudi do bilateralnih pogovorov s predsednikom pokrajinske vlade Vojvodine Igorjem Mirovićem. Delegacijo sta vodila predsednik SGZ Benjamin Wakounig in predsednik Koroške gospodarske zbornice Jürgen Mandl.