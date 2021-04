Celovec V projektu »Poglej čez« želijo mladi v Slovenski gospodarski zvezi predstaviti nabor prostih delovnih počit­niških praks v regiji, praks, ki jih nudijo člani in partnerji SGZ v Avstriji, Sloveniji, in Italiji. Proste počitniške prakse in počitniška dela za študente in absolvente šol bodo objavljali na karierni platformi, ki je trenutno še v na­stajanju in bo že ta teden na spletni strani SGZ. Vodja projekta Jera Jagodic: »Računamo, da bomo lahko že prvi dan objavili deset do petnajst prostih mest.« V Avstriji je že veliko podobnih spletnih platform, če pomislimo samo na platforme willhaben, karriere.at ali novo platformo zavoda za delo AMS »alle jobs«. Posebnost platforme Slovenske gospodarke zveze je ta, da bo združila ponudbe vseh članov SGZ v celotni alpe-jadranski regiji, s tem bo olajšana tudi pot do prakse v tujini.

Pomoč in svetovanje

Tistim, ki še iščejo počitniško delo ali prakso, Jagodiceva svetuje, da se naj prijavijo na newsletter »SGZmladi novičke« in pripišejo, za katero smer se zanimajo. »Če so kakršnakoli vprašanja ali prošnje, vedno radi pomagamo in po možnosti posredujemo,« pravi Jera Jagodic. Hkrati bodo mladim predstavili set delavnic na teme priprava in potek intervjuja, vlogo agencij za zaposlitev in kako preko njih dobiti prvo zaposlitev, zaposlitvene portale in še drugo. Prvo splet­no delavnica o pisanju in oblikovanju lastnega življenjepisa, ki je bila že minuli teden, si lahko ogledate na SGZ mladi na facebooku.

