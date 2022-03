Podjetje Sova Capital, ki je v lasti ruskega oligarha Romana Avdeeva, se je minuli teden dokončno umaknilo in ne bo kupilo Posojilnice. Po drugi prepovedi prodaje s strani avstrijskega finančnega regulatorja FMA ter s strani Evropske centralne banke je podjete najprej še načrtovalo nadaljevanje kupnega procesa, zdaj pa se je dokončno umaknilo.

Poslovodja Posojilnice Martin Ressmann je povedal, da pri Posojilnici niso imeli neposrednega stika s FMA, indirektno pa so v Celovcu slišali, da je bil glavni problem načrtovani »private banking« na Dunaju za premožne ruske stranke, ki naj bi se ne ujemal z majhnim poslovanjem regionalne banke na južnem Koroškem. S strani poslovodstva zdaj iščejo druge poti in hočejo najti sporazum z Raiffeisnovo deželno banko, da bi ta Posojilnico servisirala kot ostale Raiffeisnove banke. Posojilnica namreč nima slabih prihodkov, problem pa je struktura stroškov. Banki namreč nastajajo dodatni stroški za opravljanje del, ki jih za druge banke v Raiffeisnovem bančnem sektorju prevzamejo Raiffeisnove deželne banke. Pri Posojilnici zdaj čakajo na privolitev lastnikov za pogovore z Raiffeisnovo deželno banko. Po mnenju Ressmanna bi bil na ta način dolgoročni obstoj banke zagotovljen. Odgovorni Posojilnice so si ogledali Raiffeisnove banke s podobno velikostjo in ugotovili, da imajo te banke znatno nižje stroške. Ressmann poslovalnic Posojilnice trenutno ne vidi ogrožene. Po skromnem dobičku v letu 2020 tudi v letu 2021 kaže, da je Posojilnica ustvarila dobiček. Številke bodo objavljene junija 2022.

Rudi Vouk, predsednik društva za varovanje interesov slovenskih zadružnikov, je povedal, da noče iskati krivcev, hoče pa, da spet pride do dialoga med večinskim lastnikom in slovenskimi zadružniki na osnovi pogodbe o sodelovanju. Vouk želi, da bi banka ostala samostojna, dvojezična in banka slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Ne uvidi, zakaj naj bi Posojilnica, ki je del Raiffeisnovega bančnega sektorja, morala imeti višje stroške kot druge banke v tem sektorju.

Govornik Raiffeisen Bank International (RBI) Christof Danz je povedal, da je banka dokazala, da zna biti tudi kot samostojna banka uspešna in da ne bodo aktivno iskali novega kupca.