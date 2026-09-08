Prvi avto je prodala že pri 14 letih med počitniškim delom

Ko je tik pred pandemijo Carmen Gautsch-Kelih prevzela avtohišo, so na leto prodali okoli 150 avtomobilov. Lani so prodali čez 300 novih in rabljenih avtomobilov. Poleg tega nudijo servis in popravilo vseh znamk. Poslovodkinja je prepričana, da bo podjetje še naprej raslo. »Stranke so zadovoljne, ker se tukaj dobro počutijo, ker nam zaupajo, ker vedo, da smo pošteni in po resnici povemo, kako je.« Stranke prihajajo iz Roža, Celovca, Beljaka, pa tudi z Dunaja. »Te stranke pridejo poleti na dopust in tukaj naredijo servis, pogosto so že avto kupili pri nas.« Danes veliko proizvajalcev stavi na električne avtomobile namesto takih, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem. Na kaj pa stavi japonski koncern Mazda? »Mazda poskuša vsaki stranki nekaj ponuditi. Tudi zdaj razvijajo motorje na dizel, benzin, hibrid, elektro, vse sorte in ne samo električnih avtomobilov.« Največ pri Gautschu prodajo bencinskih avtomobilov, kot je letos Mazda CX-5. Avtomobili prispejo z ladjami v Ant­werpen, od tam pa s tovornjaki v Kožentavro. Najbolje se avtomobili prodajajo vigredi, pove Carmen in doda: »Moraš se vsak dan potruditi, da to vse funkcionira in da vse deluje. Če bi se tukaj v pisarni nazaj naslonila in rekla, saj je vseeno, ne bi šlo dolgo časa dobro.« Ko je Carmen na dopustu, najraje s camperjem na morju, posle v avtohiši Gautsch vodi njena mama Sonja. »Večina naših sodelavcev je že dolgo pri nas, to so kompetentni ljudje. Če mene in mame ni v hiši, se lahko zanesem na vse.«