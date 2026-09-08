Prvi avto je prodala že pri 14 letih med počitniškim delom

Carmen Gautsch je odraščala v Borovljah, danes pa z možem in dvema hčerkama živi v Goričah. Oče Ronald, ki prihaja iz Beljaka, je leta 1994 v Borovljah na najetem zemljišču odprl avtohišo Gautsch z osmimi zaposlenimi. Leta 2000 je postavil novo avtohišo v Kožentavri, ki jo je pred šestimi leti prevzela Carmen. Tedaj se je oče upokojil, medtem ko mama Sonja, ki prihaja iz Sel, še vedno dela v avtohiši Gautsch kot koordinatorka med delavnico, strankami in naročili. »32 let dela to in vse pozna in vse ve, veliko ljudi pozna tukaj. Če je potrebno, pa še avtomobile prodaja.« Carmen Gautsch-Kelih je po zaključku študija gospodarskega poslovanja deset let v Celovcu delala kot davčna svetovalka in revizorka. Nato je leta 2020 sprejela odločitev, da od očeta prevzame vodenje avtohiše. »13. marca 2020 se je začela pandemija, 18. marca pa smo imeli termin pri notarju in tedaj je oče podjetje prenesel name.«
Carmen Gautsch je med šolskimi počitnicami v mladosti delala v očetovi avtohiši v Borovljah. »Oče in mama sta bila na počitnicah, če se prav spomnim, je bil z mano stric, ker sama nisem bila tam. Stranka je prišla iz Celovca, poznala je moje starše in mene, tedaj sem imela 14 let. Vse je bilo že prej dogovorjeno s starši, prodala sem mu modro Mazdo Premacy.« Če so drugi prodajalci zasedeni ali če kdo želi govoriti slovensko, prodajo prevzame Carmen Gautsch-Kelih. »Najbolj važno mi je, da so stranke zadovoljne z našimi uslugami.«
Ko je tik pred pandemijo Carmen Gautsch-Kelih prevzela avtohišo, so na leto prodali okoli 150 avtomobilov. Lani so prodali čez 300 novih in rabljenih avtomobilov. Poleg tega nudijo servis in popravilo vseh znamk. Poslovodkinja je prepričana, da bo podjetje še naprej raslo. »Stranke so zadovoljne, ker se tukaj dobro počutijo, ker nam zaupajo, ker vedo, da smo pošteni in po resnici povemo, kako je.« Stranke prihajajo iz Roža, Celovca, Beljaka, pa tudi z Dunaja. »Te stranke pridejo poleti na dopust in tukaj naredijo servis, pogosto so že avto kupili pri nas.« Danes veliko proizvajalcev stavi na električne avtomobile namesto takih, ki jih poganja motor z notranjim izgorevanjem. Na kaj pa stavi japonski koncern Mazda? »Mazda poskuša vsaki stranki nekaj ponuditi. Tudi zdaj razvijajo motorje na dizel, benzin, hibrid, elektro, vse sorte in ne samo električnih avtomobilov.« Največ pri Gautschu prodajo bencinskih avtomobilov, kot je letos Mazda CX-5. Avtomobili prispejo z ladjami v Antwerpen, od tam pa s tovornjaki v Kožentavro. Najbolje se avtomobili prodajajo vigredi, pove Carmen in doda: »Moraš se vsak dan potruditi, da to vse funkcionira in da vse deluje. Če bi se tukaj v pisarni nazaj naslonila in rekla, saj je vseeno, ne bi šlo dolgo časa dobro.« Ko je Carmen na dopustu, najraje s camperjem na morju, posle v avtohiši Gautsch vodi njena mama Sonja. »Večina naših sodelavcev je že dolgo pri nas, to so kompetentni ljudje. Če mene in mame ni v hiši, se lahko zanesem na vse.«
»V Händlerverband Mazda Austria zastopam Koroško, šest nas je, ki skupaj delamo, jaz sem edina ženska. Zastopati skušamo interese trgovcev v odnosu do uvoznikov, in na tem tu delamo celo leto.« Carmen Gautsch-Kelih
Letos je Carmen Gautsch-Kelih z Mazda Austria obiskala Japonsko. Vrhunec je bil za Carmen obisk ogromnega industrijskega kompleksa in sedeža podjetja Mazda Motor Corporation v prefekturi Hirošima. Temu kompleksu na 55 hektarjih domačini rečejo kar Mazda mesto. »Tam stalno živi in dela 20 tisoč ljudi, imajo šole, imajo bolnišnico, imajo vse. Tam nas je sprejel eden od CEO korporacije Mazda. Zanimivo, kako ti ljudje v višjem menedžmentu razmišljajo. Zmeraj skušajo tudi nas razumeti, kaj potrebujemo tukaj v Avstriji, v Evropi. Pogosto ne razumejo, zakaj je to tako in ne drugače, ker imajo drugo kulturo. Zelo mi je všeč, kako se spoštujejo, kako so prijazni, kako vsak svoje delo resno vzame. Delovna etika je tam taka, da mora biti tisto, kar naredijo, ne samo dobro, temveč perfektno. Ta perfekcionizem Japonci res živijo. Obisk sedeža podjetja je tudi veliko priznanje zame kot trgovko z avtomobili Mazda, ker vsak ne pride tja.« Carmen ima svojo vlogo tudi v avstrijski zvezi trgovcev z avtomobili Mazda (Händlerverband Mazda Austria). »Tukaj zastopam Koroško, šest nas je, ki skupaj delamo, jaz sem edina ženska. Zastopati skušamo interese trgovcev v odnosu do uvoznikov, in na tem tu delamo celo leto. To je tudi delo, ki ga imam zelo rada, saj mi je važno, da se zmeraj kaj naprej razvija, da nimam samo tega dela tukaj v hiši, ampak tudi kaj večjega.«
Čeprav je Carmen Gautsch-Kelih optimistična o rasti prodaje in obsega poslovanja, pa ji lokacija, na kateri se nahaja avtohiša Gautsch, ne omogoča prostorske širitve in več kot 13 zaposlenih, kolikor jih trenutno imajo. »Delovnih mest nimam več, ker je ta hiša velika, kolikor je pač velika. Čeprav bi v delavnici gotovo potrebovala in lahko zaposlila še dva dodatna mehanika, pa nimam prostora.« Kot dodaja, je zemljišče avtohiše po eni strani kompletno zasedeno, po drugi strani pa omejeno s cesto in sosednjimi zemljišči. Na enem je diskonter Penny, drugo pa je v lasti soseda, ki kljub temu, da je od Carmen dobil že več ponudb, ne želi prodati. »Tako da se lahko širimo samo še navzgor, v višino,« se zasmeje Carmen.
Odkar Carmen Gautsch-Kelih vodi avtohišo Gautsch, je bil rekord v prodaji teden, ko so prodali kar 18 novih in rabljenih avtomobilov. Kakšne lastnosti pa mora imeti dober prodajalec avtomobilov? »Empatičen, komunikativen moraš biti in čutiti ter vedeti, kaj kdo hoče, potrebuje, gre za občutek za človeka. Prodajalec je lahko tudi quereinsteiger. Recimo Emanuel, ki zdaj že osem let dela pri nas, je prej prodajal sesalnike Vorwerk in nič ni vedel o avtomobilih. Ampak on je ravno pravšnji in se je vsega naučil. Moj oče je zmeraj rekel, če nekdo zna prodajati žemlje, bo lahko prodal tudi avtomobil.«
Ustanovljen: 1994
Zaposleni: 13
Glavna dejavnost: prodaja in servis avtomobilov
Poslovodja: Carmen Gautsch-Kelih
Spletna stran: www.mazda.at/haendler/gautsch-gmbh/willkommen/
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