Bodoči CEO Poso AG Igor Strehl je odgovoril, da mu je slovenska tradicija banke zelo važna, za dodatna vprašanja je v imenu Sova Capital in Igora Strehla odgovarjala zastopnica za javnost Katharina Scheyerer-Janda. Ta je poudarila, da je obraz Sove Capitala v Avstriji vsekakor gospod Strehl, odgovori pa da zrcalijo tudi njegovo mnenje.

Aktivni v 40 državah

Od govornice smo izvedeli, da je podjetje Sova Capital bilo ustanovljeno leta 2004 in pretežno upravlja storitve v zvezi z vrednostnimi papirji. Sova Capital je aktiven v 40 državah na svetu in ima 200 sodelavcev. Konec 2019 je lastni kapital znašal 396 milijonov ameriških dolarjev, dobiček 2019 pa je znašal 65 milijonov ameriških dolarjev.

»Gospod Strehl ima veliko izkušenj v izgradnji bank in z razvojem novih poslovnih področij in je bil s strani Sove Capitala predlagan za CEO-ja Poso AG. Pred tem je potrebna potrditev na občnem zboru in s strani regulatorja Finanzmarktaufsicht.«

Priznavajo se k sodelavcem in poslovalnicam

»Da, priznavamo se k sodelavcem, priznavamo se k centrali v Celovcu in k mreži poslovalnic,« pravi govornica za javnost, ki govori v imenu Sove Capitala. Konkretnejših odgovorov glede sodelavcev in poslovalnic nismo dobili. »Za Sovo Capital je važno, da tudi nastavljenci vedo, da nam bo še naprej slovenski jezik važen in da cenimo tradicijo Posojilnice,« pravi Scheyerer-Janda.

Nakup Posojilnice ni le zaradi bančne licence

Pri tem Schreyerer-Janda poudarja, da Sova Capital ne kupujePosojilnice zgolj zaradi bančne licence v Evropski uniji. »Sova Capital želi poslovati v Avstriji in od tukaj oskrbovati stranke v Evropi. Želimo poslovati na Koroškem in tukaj opravljati bančne posle. Tudi brez hard brexita ima Sova Capital željo, da raste.«

Splošne informacije, a malo detajlov

Vsekakor je govornica večkrat poudarila, da je še prezgodaj govoriti o detajlih in nam ne more odgovoriti na dodatna vprašanja, kot je to npr. vprašanje, kakšno bo v bodoče sponsorstvo slovenske kulture in športa ali kako bo z imenom in logotipom.

Investirali bodo 20 milijonov €

Sova Capital bo po zaključku posla investiral dodat-nih 20 milijonov evrov v Poso AG in tako povišal lastni kapital banke.

Poslovalnica na Dunaju

Na Dunaju namerava Sova Capital odpreti poslovalnico, ki se bo osredotočila na nova poslovna področja.