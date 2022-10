Praznično vzdušje na otvoritvi nove globaške Zadruge

Včeraj, 20. oktobra, so v Globasnici po dveh mesecih ponovno odprli edino trgovino v občini, Zadrugo. Staro trgovino so v celoti prenovili, razširili in vgradili še kavarno ter kotiček, kjer prodajajo izdelke kmetov iz regije in proizvajalcev iz regije Alpe-Jadran. Ob otvoritvi so spregovorili poslovodja Zadruge Bernhard Reiter, deželni glavar Peter Kaiser, predstavnik Zadruge Štefan Domej in Franz Fera, ki je kot lastnik poslopja, v katerem se nahaja Zadruga, bil glavni akter pri obnovi trgovine. Fera je povedal, da je v zadnjih dveh mesecih delal brez odmora. Po blagoslovu nove trgovine je zapel še domači mešani Pevski zbor Peca, ki je za odprtje naštudiral pesem s posebnim tekstom: »Danes je otvoritve dan, to nas veseli. Bomo se potrudili, da vse kište pira bi popili, ..«. Več lahko preberete v 43. številki Novic.