Posojilnica: uspešno prvo polletje in nova POSO AG

30.10.2025 Koroška Kärnten Sebastjan Trampusch
Posojilnica Bank eGen je 30. junija 2025 ustanovila delniško družbo POSO AG. Ta korak je bil potrjen 13. oktobra 2025 na izrednem občnem zboru zadruge. V bodoče naj bi delniška družba prevzela vse bančne posle.
Štefan Vavti in Mario Verdel; Foto: Maria Wawrzyniak

Zdaj manjka še odobritev avstrijske agencije za nadzor finančnega trga (FMA) in Evropske centralne banke (ECB). Odobritev lahko traja do pol leta, pravi Štefan Vavti, ki skupaj z Mariom Verdelom vodi banko.

Uspešno prvo polletje 2025

Poslovni uspeh banke je v prvem polletju 2025 znašal 1,8 milijona evra. V bilanci leta 2024 je banka izkazala poslovni uspeh v višini 5 milijonov evrov. Banke zaradi nižjih obresti služijo manj, to omenja tudi Vavti. Čisti dobiček banke je v prvem polletju 2025 narasel na 9,9 milijona evrov (2024: 6,3 milijona evrov). Štefan Vavti to razlaga z enkratnimi efekti vrednotenja, torej delna opustitev splošne rezervacije, tvorjene v preteklosti, ter zmanjšanje slabih terjatev.

