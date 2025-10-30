Posojilnica: uspešno prvo polletje in nova POSO AG

Poslovni uspeh banke je v prvem polletju 2025 znašal 1,8 milijona evra. V bilanci leta 2024 je banka izkazala poslovni uspeh v višini 5 milijonov evrov. Banke zaradi nižjih obresti služijo manj, to omenja tudi Vavti. Čisti dobiček banke je v prvem polletju 2025 narasel na 9,9 milijona evrov (2024: 6,3 milijona evrov). Štefan Vavti to razlaga z enkratnimi efekti vrednotenja, torej delna opustitev splošne rezervacije, tvorjene v preteklosti, ter zmanjšanje slabih terjatev.