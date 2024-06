Bernhard Reiter je minuli teden odstopil kot poslovodja Zadruge. Trgovsko podjetje bo predvidoma vodil še do novembra letos in poudarja, da je odstopil na lastno voljo.

V Pliberk je Bernhard Reiter prišel leta 2017 kot sanator Zadruge, postal je poslovodja in ostal sedem let, »veliko dlje, kot sem načrtoval«, je povedal Novicam. Najkasneje s koncem novembra bo 63-letni Nižjeavstrijec zapustil podjetje in tudi Pliberk. »V zadnjih letih smo celotno Zadrugo obnovili in vse filijale posodobili. Ustvarjeni promet se je v tej dobi povišal od 15 na letos predvidoma 25 milijonov evrov. Imel sem občutek, da je zdaj dober trenutek, da si poiščem nekaj novega. Morda je to za nekatere presenetljivo, a o tem koraku sem razmišljal že nekaj časa. Iti je treba, ko je najlepše,« je Reiter povedal za Novice. Dodaja, da je to bila »samo in izključno lastna odločitev«. Rei­ter je ponosen, da je iz Zadruge, ki jo je ogrožal stečaj, uspelo ustvariti uspešno južnokoroško podjetje. Hvaležen je investitorjem, ki so leta 2018 omogočili odkup Zadruge od Posojilnice in s tem nov začetek: »Velike projekte smo zaključili in nove trgovine funkcionirajo, na to smo lahko vsi ponosni.« Ali je Zadruga gospodarsko na trdnih nogah? Reiter: »Da, čeprav gradbeni sektor trenutno malo peša in smo zaradi zakasnelega odprtja poslovalnice v Dobrli vasi imeli lani nekoliko slabši rezultat. A letos te težave ni več.« Po besedah Reiterja Zadruga obratuje izvrstno in je dobro postavljena, ker ima z živili zelo stabilno poslovno področje, pomaga pa tudi, da je trenutno trgovina Eurospar v Pliberku zaradi prenove zaprta. Da Zadruga dobro posluje, potrjuje tudi njen predsednik in zastopnik družabnikov Zadruge Štefan Domej, ki je bil pri odkupu in rešitvi Zadruge leta 2018 vodilni. »Reiter zapušča Zadrugo po uspešni skupni poti, zdaj pa je napočil čas, da bomo našli novega poslovodjo, da se bo pozitven razvoj Zadruge nadaljeval. Kot predsednik se mu zahvaljujem in mu želim vse najboljše za nadaljnjo pot,« pove Domej, ki potrjuje, da bo Zadruga letos ustvarila dobiček. Bernhard Reiter bo oddal funkcijo predsednika pliberškega gospodarskega združenja (Wirtschaftgem.).

Predsednik Zadruge Štefan Domej je hvaležen Reiterju

In kako naprej, bo Zadruga kmalu dobila še šesto poslovalnico? Septembra lani smo poročali o načrtu za nov občinski center v Galiciji, del tega naj bi bila tudi trgovina z živili in gradbenim oddelkom, ki naj bi ga vodila Zadruga. Občina je projekt decembra 2023 morala odpovedati, a zdaj se nekaj premika. »Po mojih informacijah bodo kmalu začeli z gradnjo poslopja. Del tega bo tudi trgovina, ki jo bo vodila Zadruga, a o tem bodo še odločali družabniki Zadruge. Predvidevam pa, da bomo projekt speljali,« pojasnjuje Reiter, ki med tednom živi v Pliberku in se ob vikendih vozi v Nižjo Avstrijo. Hvaležen je domačinom, ki so ga takoj sprejeli medse in med drugimi omenja Jožka Hudla, ki ga je je učil slovenščine. Reiter: »Veliko mi je pomenilo, ko je pokojni Fric Kumer-Črčej o meni rekel ‘to je eden od nas’«.