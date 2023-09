Prenovljena, modernizirana prodajalna Zadruge v Dobrli vasi v sodelovanju z orodjarsko trgovsko verigo LETS`S DOIT svoja vrata odpira v petek, 8. septembra ob 10. uri. V prenovo je Zadruga vložila 2 milijona evrov.

Prenovljena, modernizirana prodajalna Zadruge v Dobrli vasi v sodelovanju z orodjarsko trgovsko verigo LETS`S DOIT svoja vrata odpira v petek, 8. septembra ob 10. uri. V prenovo 1100 m2 prodajnih površin je Zadruga vložila 2 milijona evrov. Poudarek bo na ponudbi akumulatorskega orodja, kupce bodo nagovarjali z mešanico digitalnih elementov in osebnega strokovnega svetovanja. Akumulatorsko orodje, tudi za težja dela, bo na voljo tudi za izposojo. Od orodjarske trgovske verige LETS`S DOIT je Zadruga prevzela njihov koncept specializiranih trgovin, po katerem se zgleduje predstavitev ponudbe v Dobrli vasi. Tamkajšnja Zadruga na primer ponuja testni center, v katerem lahko preizkusite in med seboj primerjate vse vrste orodja, pa tudi digitalni studio za izbiro vseh vrst barv in keramičnih ploščic. Kot je pred otvoritvijo povedal poslovodja Zadruge Bernhard Reiter, želijo z »novo Zadruga LET’S DOIT trgovino nagovarjati privatnike, predvsem pa tudi obrtnike. Kupce, ki poleg visoke kakovosti proizvodov iščejo in cenijo tudi pošteno ceno, osebno in kompetentno svetovanje ter zanesljivost.«