Na Koroškem je kar 17.875 žensk, ki gospodarstvo v deželi bogatijo z idejami, izkušnjami in podjetniškim védenjem. Med njimi so tudi na Koroškem živeče podjetnice iz Slovenije in Italije, ki so se letos začele povezovati.

Pod okriljem Koroške gospodarske zbornice (WKK) deluje oddelek Ženske v gospodarstvu (Frau in der Wirtschaft, FiW), ki je iniciiral čezmejni projekt »Alpen-Adria-Bot­schafterinnen«. Cilj tega projekta je povezovanje več kot 200 podjetnic, ki so se na Koroško priselile iz Italije in Slovenije, nato pa tukaj ustanovile podjetje. Ambasadorka podjet­nic iz Slovenije je Irena Novinšek, ambasadorka podjetnic iz Italije pa Monica Cardinali. Irena Novinšek je maja vabila na prvi spoznavni zajtrk, kjer so si podjetnice izmenjavale izkušnje in predstavljale nove projekte. Srečanja sta se udeležili tudi iniciatorki projekta Astrid Legner, predsednica koroškega oddelka Ženske v gospodarstvu, in direktorica tega oddelka Tanja Telesklav. Zavedata se, da je ustanovitev podjetja na tujem trgu velik jezikovni izziv, velikokrat pa novim podjetnicam manjkajo tudi gospodarski stiki na njihovem področju.

»Skupina aktivnih podjetnic iz Slovenije bo zagotovo rasla. Namen naše skupine je mreženje in deljenje koristnih informacij za uspešno poslovanje na koroškem trgu. Če imaš nekoga, ki te vpelje v zakonitosti gospodarstva v tuji državi, začneš hitreje poslovati in občutek tujega hitro mine. Načrtujemo redna srečanja, da se bodo podjetnice plemenitile z idejami, skupaj razvijale projekte in partnerstva ter se laže povezovale z ostalimi koroškimi podjetnicami. Pri izmenjavi informacij pa ne gre vedno le za poslovne zadeve, temveč tudi za povsem življenjske izzive, kot npr. kako povezati poslovno in družinsko življenje,« je pojasnila Irena Novinšek, ki že načrtuje naslednja srečanja. Dodala je: »Junija so nas obiskale slovenske ženske podjetnice, ki so sodelovale v mentorskih parih Združenja manager – 9 generacija. Povezovale pa se bomo tudi z avstrijskimi podjetnicami, saj želimo, da bi podjetne ženske iz Slovenije tudi v Avstriji srečno živele in uspešno poslovale. Naše naslednje srečanje bo 17. septembra potekalo pod geslom ‘Podjetnice & umetnost’, vabila pa bodo kmalu razposlana.«

Vesna Hodnik Nikolić z oddelka za zunanje gospodarstvo in EU na Koroški gospodarski zbornici meni: »Širitev gospodarskega sodelovanja, iskanje poslovnih partnerjev in prodor na tuja tržišča v lastni regiji je za mnoge podjetnike optimalna in smotrna poteza (oddaljenost, poznavanje jezika, tržišča in kulture). Platforma, kot jo nudi projekt WKK, pa je odličen način za spodbujanje vsega tega.« Glede spoznavnega srečanja podjetnic pa je še dodala: »Velikokrat so prav takšna sodelovanja in dogodki spodbuda za prvi korak v podjetništvo.«

Emina Hadžić sodeluje z mednarodnimi organizacijami.

Zakaj ste se odločili za selitev na Koroško?

Emina Hadžić (44): V Celovec smo se leta 2019 iz Ljubljane preselili zaradi otrok, da bi imeli širše možnosti v življenju. Vzgajamo jih v odprte in samozavestne ljudi, ki se držijo določenih vrednot in delajo v dobro družbe, kjer živijo, seveda pa o njej tudi kritično razmišljajo. Odločili smo se za državo, ki je blizu Slovenije, da bi obdržali stike s starimi starši in kjer je malo bolj odprto podjetništvo in dobro urejen sistem, saj sva bila oba z možem že pred selitvijo podjetnika v Sloveniji in sva ostala aktivna na svojem področju. Imava srečo, da večino dela lahko opraviva od doma. Sem direktorica neprofitne, mednarodne organizacije Zavod Krog, ki se posveča humanitarnemu delu ter odpravljanju revščine, neenakosti in izključenosti. Pred štirimi leti sem na Koroškem pod svojim imenom ustanovila še podjetje, ki se ukvarja s projektnim menedžmentom. Moje delo je mednarodno, opravljam pa ga pretežno v angleškem jeziku. Sodelujem z manjšimi nevladnimi organizacijami.

Kakšne izkušnje ste imeli z ustanovitvijo podjetja na Koroškem?

Zelo pozitivne. Gospodarska zbornica mi je nudila enkratno pomoč, tam sem spoznala Lucijo Wakounig, ki me je navdušila z odprto, prijazno in kompetentno pomočjo. Pri njej sem dobila vse potrebne informacije, tako da mi ni bilo treba sami iskati poti ali odkrivati tujega sistema. To je bila res odlična pomoč. Hitro in neboleče. Pot podjetništva sem si izbrala, ker mi nudi dosti prostosti in časa za družino.

Zdravilne napitke Maje Veber lahko kupite ob četrtkih in sobotah na celovški tržnici.

Kako vas je pot privedla na Koroško?

Maja Veber (43): Na Koroško me je privedlo podjetništvo. Živela sem v Dravogradu in sodelovala v nekem evropskem projektu. Zaposleni smo bili šest mesecev in se v tem času posvečali svoji poslovni ideji. Ker smo se urili tudi v nemški retoriki, nas je Rotary klub iz Velikovca povabil, da spregovorimo o svoji ideji. Predstavila sem ingverjev napitek in možje iz Rotary kluba so mi predlagali, naj ga začnem prodajati na velikovški tržnici. To je bila zame kot za mamico z majhnim otrokom enkratna priložnost in že kmalu sem se iz Slovenije s hčerko preselila v Grebinj. Zdaj že deset let izdelujem zdravilne napitke iz svežega ingverja in kurkume. Imam stalne stranke, ki si z napitki zdravijo vnetja v telesu, lajšajo bolečine v sklepih, uravnavajo presnovo itd. Napitki dajejo energijo, razstrupljajo telo in spodbujajo vitalnost.

Kako ste prišli na to podjetniško idejo?

Večkrat sem zbolela za pljučnico, ki so jo zdravili z antibiotiki. Mučil pa me je tudi nevrodermitis. Tedaj še nisem vedela, da so moje težave povezane s črevesjem, ki v veliki meri vpliva na naše zdravje. Babica je bila zaskrbljena zaradi mojih zdravstvenih težav in mi je naredila napitek iz ingverja. To je bil enostaven napitek, ampak meni je precej pomagal in ko so se mi vrnile moči, sem se odločila, da bom razvila recept za krepitev črevesne presnove.

Kako pa je bilo ob ustanovitvi podjetja?

Takrat ni bilo lahko. Če si tujec in šele spoznavaš nov sistem, ti včasih tudi kaj spodleti. Pravijo, da vsaka šola nekaj stane in lahko rečem, da sem tudi jaz plačala svoj »Lehrgeld«. Ampak vseeno je bila to najboljša odločitev mojega življenja. Nekaj me vedno žene naprej. Zdaj svoje napitke ob četrtkih in sobotah prodajam na celovški tržnici, pa tudi preko spleta (sonnenstar.com) in v nekaj bio trgovinah. Razveselim pa se tudi vsakega telefonskega naročila po 0670/7037098.

Negovani psi v Špitalu hodijo v salon WauWau, ki ga vodi Karmen Altersberger.

Ste že pred selitvijo v Avstrijo razmišljali o podjetništvu?

Karmen Altersberger (54): Vedno sem rada delala in si želela, da bi imela nekaj svojega, morda kašen butik ali bar. V Avstrijo sem pred 24 leti prišla zarad ljubezni. Spoznala sem svojega moža, pustila službo v Lipici in v Špitalu ob Dravi ustvarila družino. Prva leta sem bila doma zaradi otrok, saj nisem imela varstva ali pomoči. Po nekaj letih sem skušala najti zaposlitev, vendar je bilo zelo težko zaradi jezika, v Avstriji pa tudi nisem imela delovnih izkušenj. Potem smo v družino dobili kužka in ko sem ga prvič peljala k frizerju, sem bila zelo razočarana. Začela sem se poglabljati v temo negovanja in friziranja psov. Par let je trajalo, ker sta bila otroka še zelo mlada, ko pa sta postala malo samostojnejša, sem se odločila, da grem na pot podjetništva. Za dva meseca sem šla v Italijo in naredila tečaj o negi psov, nato pa odprla salon WauWau. Delo me veseli, saj ne gre le za striženje in kopanje psov – vsaka pasma ima drugačno strukturo dlake, svojo linijo, tako da moraš biti precej pozoren in natančen.

Kakšne izkušnje imate s strankami?

Večinoma dobre. Nekako drži, da so tisti, ki imajo pse, dobri ljudje. Res pa je, da je pri delu z živalmi treba imeti precej potrpljenja. Ko jih imaš pred sabo na mizi, so precej nemirni. Nekateri ne marajo vode, drugi ne marajo fena in striženja, zato včasih skačejo, tudi grizejo – reakcije so zelo različne. Lepo pa je, ko z zadovoljnimi lastniki zapuščajo salon.

Kdo vam je pomagal pri ustanovitvi podjetja?

Našla sem odlično računovodkinjo, ki mi je res veliko pomagala, mi svetovala in me podpirala. Še danes jo lahko pokličem za nasvete, vedno si vzame čas zame. Podjetje WauWau se je kar hitro uveljavilo, tako da imam dosti dela. Najboljša je seveda ustna reklama, stranke pa termine lahko rezervirajo kar po telefonu 0650/8868862.