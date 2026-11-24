Na slovenskem trgu je podjetje prisotno že več kot 25 let, prvi pohištveni center je odprl marca 2001 v Ljubljani, dve leti pozneje je sledil Maribor. Danes je podjetje Rutar v Sloveniji prisotno na desetih lokacijah, zaposluje približno 270 ljudi in je v letu 2025 ustvarilo skoraj 40 milijonov evrov prihodka. Pred dobrim mesecem je postalo znano, da sta Josef Rutar in sin Gregor Rutar postala edina lastnika skupine Rutar. Del podjetja je bil doslej v lasti sorodnikov, zdaj pa sta oče in sin prevzela celotno lastništvo. Ob 25. obletnici podjetja v Sloveniji sta podjetnika vabila na medijsko srečanje v Ljubljani. Zbrane sta tam tudi nagovorila dr. Helena Jaklitsch, državna sekretarka na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, in Štefan Kušar, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport. Srečanje je tako povezalo dve temi: gospodarsko vez med Slovenijo in slovensko narodno skupnostjo v zamejstvu ter razvoj družinskih podjetij skozi generacije.

